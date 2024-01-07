短信威脅炸毀華資銀行 嫌犯面臨最高10年監禁

一名聖蓋博谷男子因涉嫌向國泰銀行保安發送炸彈威脅被捕。（Pexles）

聯邦調查局(FBI )5日宣布，已對一名聖蓋博谷男子提出重罪指控；該男子涉嫌向國泰銀行（Cathy Bank）保安發送炸彈威脅，其後又冒充受害者，向自己手機發送炸彈威脅以逃避偵查。該男子已於1月2日被捕。

FBI稱，23歲的嫌犯岡薩雷斯 (Daniel Isaac Gonzalez) 來自洛杉磯 縣蒙地貝婁市（Montebello）。根據聯邦大陪審團起訴書，岡薩雷斯被控兩項罪名：威脅殺害他人和傳播虛假信息，以及通過火災和爆炸物摧毀建築物。

去年7月，位於艾爾蒙地 市（El Monte）國泰銀行分行一名保安在其個人手機上收到一條含有粗俗語言的短信， 這則訊息聲稱要炸毀銀行，導致該行緊急疏散。

同月，來自同一家保全公司的另一名保安聲稱，他的工作手機上收到一條炸彈威脅短信。經調查確定，這是岡薩雷斯向自己發送的威脅短信，目的是冒充受害者並逃避嫌疑。

FBI洛杉磯辦事處助理主任阿爾韋（Donald Alway）在宣布指控的聲明中表示，針對個人和機構受害者的持續不斷的惡作劇威脅和毆打攻擊，是當局重點打擊的犯罪行為之一。因為即使是惡作劇威脅，也可能對受害者造成傷害，並導致當局做出反應，浪費納稅人的錢。這些惡作劇的始作俑者會受到起訴，且可能入獄。

岡薩雷斯對兩項罪名均提出無罪抗辯。審判日期定於2月27日，針對岡薩雷斯的兩項指控的最高刑罰為10年監禁。