我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人亞馬遜帳戶遭盜 店鋪被關資金凍結 申訴無門

美對台軍售 中國外交部：制裁5家美軍工企業

高啓正追思會備極哀榮 棺木覆蓋校旗黨旗國旗

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
陸軍官校校友會成員為高啓正的棺木覆蓋陸官校旗、中國國民黨黨旗和中華民國國旗。（記者張庭瑜/攝影）
陸軍官校校友會成員為高啓正的棺木覆蓋陸官校旗、中國國民黨黨旗和中華民國國旗。（記者張庭瑜/攝影）

僑務諮詢委員及南加州知名僑領高啓正葬禮1月6日（週六）中午在好萊塢福樂紀念公園（Forest Lawn Memorial Park Hollywood）隆重舉行，眾多僑領和經文處官員蒞臨，國民黨要員馬英九、吳敦義、朱立倫等親筆挽聯，為僑界敬重的「高大哥」送上最後一程，現場約有百人參與弔念。

高啓正曾在陸軍官校學習、軍隊服役、長期在國民黨和僑務相關領域服務，因此葬禮上獲得陸軍官校旗、中國國民黨黨旗、中華民國國旗等覆蓋棺木，象徵其一生的榮譽與貢獻。葬禮現場佈滿各界花圈，而高啓正遺體安放台上，供到場親友膽仰遺容、共同哀悼。他的身旁則是家人、教會成員以及國民黨知人的輓聯花圈，場邊放置他生前最愛的造型籃球花圈。

葬禮由高啓正生前參與的教會的牧師帶領祈禱和唱詩，引用「聖經」詩篇23節，表達高啓正已與主同在。好友李廷亞帶領現場一同回顧高啓正的生平。

在儀式上，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長頒發總統褒揚令、前駐美大使袁健生頒發華夏一等獎狀、國策顧問楊信宣讀前總統馬英九唁電、國民黨黨代表劉永文宣讀前黨主席吳敦義唁電、洛僑中心主任陳敏永宣讀僑務委員會委員長徐佳青唁電。其遺孀何溫純接受褒揚令和多項獎狀，對高啓正一生貢獻的肯定和嘉獎。

隨後紀欽耀、袁健生、李金生、陳柏宇，以及高啓正的女兒高小玲、高小珮、外孫子女沈文皓、沈文倩、崔蕙君、崔秀君等人上台發表懷念感言，而沈文皓、沈文倩在台上發表懷念感言時，提到他們敬愛的外公時數度泣不成聲，這一幕上感人至深。

家屬向所有來賓致謝後，大家一同上台瞻仰遺容，並向高啓正遺體三鞠躬致以最高敬意。各界代表袁健生、楊信、陳敏永、葉立傑、陳柏宇等人，以及陸軍官校代表陳百齊、李德瞬、黃桂榮、吳琛元、許龍，國民黨黨部代表等上台，分別為高啓正覆上陸軍官校旗、中國國民黨黨旗、中華民國國旗。最後，進行移靈和扶靈，將高啓正的遺照帶至墓園，在多位親屬的見證下落葬。

沈文皓、及沈文倩在台上發表懷念感言時，提到他們敬愛的外公時數度泣不成聲。（記者張...
沈文皓、及沈文倩在台上發表懷念感言時，提到他們敬愛的外公時數度泣不成聲。（記者張庭瑜/攝影）
高啓正夫人何溫純代表接收中華民國國旗。（記者張庭瑜/攝影）
高啓正夫人何溫純代表接收中華民國國旗。（記者張庭瑜/攝影）
親屬們移靈、扶靈後將高啓正遺照帶至墓園下葬。（記者張庭瑜/攝影）
親屬們移靈、扶靈後將高啓正遺照帶至墓園下葬。（記者張庭瑜/攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長向高啓正遺屬頒發總統褒揚令。（記者張庭瑜/攝...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長向高啓正遺屬頒發總統褒揚令。（記者張庭瑜/攝影）
眾多僑界知名人士共同參與弔念，以表達對高啟正的敬意和哀悼。（記者張庭瑜/攝影）
眾多僑界知名人士共同參與弔念，以表達對高啟正的敬意和哀悼。（記者張庭瑜/攝影）
現場佈置還有高啟正生前最喜愛的籃球運動的象徵花圈。（記者張庭瑜/攝影）
現場佈置還有高啟正生前最喜愛的籃球運動的象徵花圈。（記者張庭瑜/攝影）
遺孀何溫純上前獻花，也象徵著對於逝去愛人的深情追憶和哀悼。（記者張庭瑜/攝影）
遺孀何溫純上前獻花，也象徵著對於逝去愛人的深情追憶和哀悼。（記者張庭瑜/攝影）
中國國民黨代表為高啓正棺木覆上黨旗後鞠躬。（記者張庭瑜/攝影）
中國國民黨代表為高啓正棺木覆上黨旗後鞠躬。（記者張庭瑜/攝影）
現場的氛圍充滿了對高啟正先生生前貢獻的認可和對其人格的尊敬。（記者張庭瑜/攝影）
現場的氛圍充滿了對高啟正先生生前貢獻的認可和對其人格的尊敬。（記者張庭瑜/攝影）
親友們一一上前獻花。（記者張庭瑜/攝影）
親友們一一上前獻花。（記者張庭瑜/攝影）
前總統馬英九親手撰寫的輓聯，表達對高啓正的敬意和追悼。（記者張庭瑜/攝影）
前總統馬英九親手撰寫的輓聯，表達對高啓正的敬意和追悼。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們上台鞠躬弔念高啓正。（記者張庭瑜/攝影）
來賓們上台鞠躬弔念高啓正。（記者張庭瑜/攝影）
前駐美大使袁健生頒發華夏一等獎。（記者張庭瑜/攝影）
前駐美大使袁健生頒發華夏一等獎。（記者張庭瑜/攝影）
中華民國國旗覆蓋在高啓正的棺木上，對他一生貢獻的高度評價。（記者張庭瑜/攝影）
中華民國國旗覆蓋在高啓正的棺木上，對他一生貢獻的高度評價。（記者張庭瑜/攝影）

國民黨 中華民國 馬英九

上一則

華人亞馬遜帳戶遭盜 店鋪被關資金凍結 申訴無門

延伸閱讀

高啟正獲頒總統褒揚令 追思會6日舉行

高啟正獲頒總統褒揚令 追思會6日舉行
台總統蔡英文頒褒揚令 追懷洛杉磯僑彥高啓正

台總統蔡英文頒褒揚令 追懷洛杉磯僑彥高啓正
中國國民黨 追授高啓正華夏一等獎章

中國國民黨 追授高啓正華夏一等獎章
中國國民黨追授高啓正華夏一等獎章 棺木覆蓋國旗黨旗

中國國民黨追授高啓正華夏一等獎章 棺木覆蓋國旗黨旗
高啓正追悼會 明年1月6日舉行

高啓正追悼會 明年1月6日舉行
高啓正追悼會明年1月6日福樂紀念公園舉行

高啓正追悼會明年1月6日福樂紀念公園舉行

熱門新聞

一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30
沙加緬度市以勸導取代開罰，鼓勵民眾不要將廚餘當垃圾。（取自KCRA電視台畫面）

廚餘當垃圾丟 今年恐被罰款

2024-01-03 01:18

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元