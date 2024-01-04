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網傳國際學生可申請綠卡 律師解析移民局新政

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網傳國際學生可申請綠卡 律師解析移民局新政

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
多個平台典解USCIS的新政策，稱學生簽證持有者現在有機會申請綠卡，律師澄清謠傳。（社交平台小紅書取材）
多個平台典解USCIS的新政策，稱學生簽證持有者現在有機會申請綠卡，律師澄清謠傳。（社交平台小紅書取材）

美國公民及移民服務局（USCIS）上月20日對國際學生政策指南進行更新，引起社群關注，網路上有些仲介機構聲稱，新政策允許國際學生在學習期間表現出移民傾向，可直接申請綠卡。然而，綠楓法律集團律師陳啟耕對此闢謠，強調移民局只是對現有政策的進一步闡釋，政策核心內容沒有太大變動。

USCIS的更新指南詳細解釋F和M學生非移民分類，包括資格要求、轉學、實習培訓、校內外就業等多方面內容。還涵蓋了如何延長居留時間、身分變更和恢復等問題。

指南中指出，持有F或M簽證的學生必須有不打算放棄現有國籍的承諾，但這不妨礙他們申請永久勞工證或移民簽證（通常申請這類證被視為有移民傾向）。後面這句話讓有些人以為「不妨礙」就代表有機會。

這一更新指南不但被一些人誤解為是一項新政策，甚至有謠言聲稱，國際學生可以在申請F或M的學生簽證時，表現出移民傾向。陳啟耕指出，最近網上有關於美國國際學生的新政策的討論，但實際上這不是一個新政策，而是對現有政策的澄清。他指出，國際學生的簽證屬於非移民簽證，這意味著他們在申請時必須證明與母國的聯繫，並隨時有可能回國。

陳啟耕還提到，這次指南更新的原因是因為愈來愈多的國際學生希望到美國學習，因此更新指南只是一個提醒。他說，這些人之中，有些已經在自己所屬國家的國際企業工作，而這些企業在美國有分支機構並可能為他們申請工作綠卡。另外有一些國家的公民，如印度和中國，可能需要等待十年或更長時間來獲得綠卡，所以有愈來愈多的人想透過學生路徑到美國。

目前較常見的留學生拿綠卡方式，需要其在實習期間或畢業後，通過僱主贊助的方式，申請EB2或EB3職業移民綠卡。這種拿綠卡的方式，需要有「僱主」贊助為前提。而其他留學生獲得綠卡的途經，例如投資移民、婚姻、政治庇護及傑出人才等，也需要「第三方」作為媒介進行申請。簡言之，學生身分是進入美國學習的途經，但想要「留」下來，需要其他途徑進行綠卡申請。

社交平台近日熱議學生申請綠卡的話題，網友紛紛探討其可行性。（社交平台取材）
社交平台近日熱議學生申請綠卡的話題，網友紛紛探討其可行性。（社交平台取材）
USCIS在12月20日更新國際學生政策指南，引發社交媒體和中介機構廣泛討論與誤...
USCIS在12月20日更新國際學生政策指南，引發社交媒體和中介機構廣泛討論與誤解，有仲介錯誤聲稱新政策讓學生可表現移民傾向或直接申請綠卡。（USCIS官網截圖）

移民局 綠卡 學生簽證

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