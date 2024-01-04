連假後防新冠升溫 洛公衛局籲多檢測

面對新冠病毒傳播水平升高，洛縣於多處提供免費家用篩檢試劑，鼓勵民眾檢測，同時推薦民眾定時接種更新疫苗。（pexel示意圖）

洛杉磯縣公共衛生局（Public Health）因應新冠病毒傳播水平升高以及其他呼吸道病毒流行，及連假後陸續重返學校和工作崗位的居民，提出一系列應對措施，如配戴口罩 等措施，並鼓勵出現症狀的居民進行新冠病毒檢測 ，以防止病毒進一步傳播。

為方便居民進行檢測，洛縣 在圖書館、社區組織、食品銀行和老年中心均有發放免費的家用篩檢試劑，或透過聯邦政府的郵寄服務及持有加州健保計劃的零售藥店獲得。居民可訪問 ph.lacounty.gov/COVIDtests 獲得有關檢查家用檢測套件有效期和獲取免費檢測的詳細信息。而針對檢測呈陽性的民眾，特別是有潛在風險因素的民眾，應立即與醫療保健提供者討論治療選項。服用口服抗病毒藥物，如Paxlovid，可預防病情惡化，加速康復並降低患長期新冠的風險。此類治療應在檢測呈陽性或出現症狀後的五天內開始。居民可以撥打公共衛生信息熱線 1-833-540-0473，進行視訊健康諮詢或獲處方簽。

此外，出現呼吸道疾病症狀但新冠檢測呈陰性的民眾，應考慮佩戴口罩以避免傳播其他呼吸道感染，如流感或RSV。如果症狀持續，建議在48小時後重新檢測。對於高風險民眾，如果檢測呈陰性，則應與醫療保健提供者討論進行流感檢測和治療。

據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，洛縣的新冠病毒住院率最近達到中等水平。應對此情況，自2023年12月27日起，洛杉磯縣衛生局要求所有在提供住院護理的許可醫療機構工作的醫療人員及訪客，在接觸患者或在病患護理區域工作時必須佩戴口罩。

而公衛局報告則指出，洛縣平均每天有542例新冠病毒病例，比上週的每天621例略有下降。然而，由於大量家用檢測結果未被報告，實際病例數可能被低估。監測數據顯示，新冠病毒濃度較過去三週有所上升，提供了病毒傳播水平的更全面了解。

為降低新冠病毒重症風險，公衛局建議所有六個月及以上的民眾接種更新的新冠病毒疫苗。新疫苗針對當前流行的毒株進行配方，能夠提供更好的保護。居民可在 myturn.ca.gov 查找接種點。