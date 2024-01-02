我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

記者張宏╱洛杉磯即時報導
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

相比「簡單粗暴」的打砸搶，近期一些華人盜竊走「智慧型」路線，通過偽造商品條碼，讓高價單品秒變低價。比如讓價值400元的戴森吸塵器「打五折」變成200元單品。

商場購物人潮聚集，店員忙碌時也是犯罪分子下手的好時機。在商店購物時，店員通過掃描商品標籤上的條碼結帳，機器掃碼後會顯示價格和商品名稱，這個小小的條碼如今成為部分犯罪分子大動手腳的契機。

律師鄧洪表示，他最近受理的案子中，有些華人犯罪團夥，僱人去商店專門拍攝高價單品和便宜單品的條形碼，然後通過科技手段，將高價單品的描述和低價商品的條形碼拼成一張肉眼完全看不出破綻的新標籤。

在購物結帳前，將新標籤貼在商品上；結帳掃描時，原先明明幾百元或幾千元的商品，可能會以半價或更低價格出售。尤其在人流較大、或單次購買物品種類較多時，店員根本察覺不到，這個假標籤和原本標籤唯一的差別，就是條形碼掃描後的價格。

鄧洪說，這樣即使被抓到，購物者也可以很坦然的表示，這個和自己無關，是商店搞錯。犯罪者通常都瞄準那些高價電器，如吸塵器、手機及電腦等。和以往盜竊犯罪相比，這屬於新型智慧犯罪，多數是集團作案。之前警方執法時，在一個客人身上和車上發現數百個條碼，可見這種犯罪手法之猖獗。

為應對這些新型犯罪手法，商店也在採取措施。鄧洪表示，為避免商品條形碼被置換，一些商店選擇將高價商品鎖起來，不讓「有心人」隨意觸碰並「污染」商品。或是在顧客購買高價商品時，先拿紙牌代替，付錢後才能拿到商品。也有商店在貴重商品周圍安放攝像頭，看有無人替換條碼，還有商店對那些超出一定額度商品，派專員檢查。

華人齊小姐說，她之前去商店購物，最多遇到如果買的東西種類比較多，發生店員漏掃某個商品的情況，因為機器掃描不是每次都能掃到，這種時候她都會提醒對方。她還聽說有人教唆華人鑽退款不退貨或部分退貨的漏洞，沒想到現在犯罪已進化到直接換條碼，只能說道高一尺，魔高一丈。

華人

上一則

加州新法要求 大商場要設「中性」玩具區

延伸閱讀

布碌崙盜賊一月4次搶劫同一家商店 至今逍遙法外

布碌崙盜賊一月4次搶劫同一家商店 至今逍遙法外
2023年富豪馬斯克居首 金字塔頂端為何更有錢？

2023年富豪馬斯克居首 金字塔頂端為何更有錢？
華人結婚賀禮送1000元禮品卡 竟變15元 朋友險生嫌隙

華人結婚賀禮送1000元禮品卡 竟變15元 朋友險生嫌隙
千元禮品卡一刷只有15元？團伙盜刷案引發華人送禮嫌隙

千元禮品卡一刷只有15元？團伙盜刷案引發華人送禮嫌隙
華人結婚送千元禮品卡竟變15元 賊花5元就能破密盜走

華人結婚送千元禮品卡竟變15元 賊花5元就能破密盜走
謀殺破案率過低 李梅家屬憂變冷案

謀殺破案率過低 李梅家屬憂變冷案

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30

超人氣

更多 >
2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟

2024運勢 3生肖一路旺到年底 事業升官、數錢數到手軟
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案