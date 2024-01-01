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樂儀隊壯聲威 騎術隊嗨現場 花車行美名揚

記者朱敏梓-劉子為/巴沙迪那市即時報導
整齊威嚴的軍號樂隊。（記者朱敏梓/攝影）
整齊威嚴的軍號樂隊。（記者朱敏梓/攝影）

在本屆巴沙迪那玫瑰花車遊行中，除了造型各異、耀眼吸睛的花車之外，23支樂儀隊和18支技藝出眾的騎術隊帶來了精彩表演, 為玫瑰花車遊行增添了別樣風景。

（視頻：記者朱敏梓/拍攝製作）

今年的樂儀隊陣容強大，來自全美和國外的樂儀隊，包括遊行樂隊、鼓樂隊、軍號樂隊、銅管樂隊、打擊樂隊以及風琴樂隊等奏響不同風格的曲目，充分體現了本次遊行的主題「慶祝音樂世界-通用語言」，將音樂當作一種語言，將不同文化和信仰的人們連結在一起。各大高校和軍隊派出的行進樂隊，用整齊的步伐、變化的隊型、嘹亮的鼓樂聲等帶來了精彩的表演。本次樂儀隊中不僅有包括巴沙迪那學院玫瑰榮譽樂儀隊（PCC Roses Honor Band）、洛杉磯聯合學區榮譽軍樂團（All District Honor Marching Band）等在內的熟悉面孔，還有多支首次亮相便驚艷全場的隊伍。

來自佛州的Niceville高中的「鷹之傲」樂儀隊(Eagle Pride Marching Band)在美國東南部享有聲譽，這個單位由七個樂團組成，其中包括四個音樂會樂隊和兩個爵士樂隊，樂隊成員身著栗色和黑色夾克，演出高品質的傳統音樂，並且是第三次參加玫瑰花車遊行。年年不缺席的巴沙迪那學院玫瑰榮譽樂儀隊派出約230名成員，他們頭戴白羽高帽，身著紅色上裝和白色長褲，氣宇軒昂，一出場就氣場十足。

一些異域風情的樂儀隊引起了觀眾們激動的歡呼聲，將氣氛推向高潮。來自中美洲的哥斯大黎加(Costa Rica)Zarcero樂儀隊陣容龐大，308名成員身著傳統民族服飾，帶來了薩爾薩舞、梅倫格舞、坎比亞舞和其他拉丁流派的多種曲目，佈景融入了精心編排的舞蹈動作，熱情洋溢的舞蹈引來民眾陣陣歡呼，展現了獨特之美的拉丁文化。來自夏威夷的軍樂團Na Koa Ali’i，成員們則身著夏威夷特色草裙，頭戴花環，用木鼓等樂器奏響了波利尼西亞音樂。

此外，騎術隊的精湛演出更是為遊行增添了額外的魅力。來自騎兵第一師騎兵分隊（1st Cavalry Division Horse Cavalry Detachment）、國王縣警局騎警隊（Kings County Sheriff’s Posse）、長堤騎警（Long Beach Mounted Police）等的軍警騎手們威風凜凜，踏著有序的馬步向民眾揮手互動。加州女牛仔競技訓練隊（California Cowgirls Rodeo Drill Team）、銀刺馬術俱樂部（Silver Spurs Riding Club）等身著鮮豔牛仔服的騎手們則裝扮各異、展示高超技能，包括演練、舞蹈、技巧騎術和繩索表演，嗨翻現場。各種名馬也極具觀賞性，從吉普賽馬、安達盧西亞馬到迷你馬、戰馬等，各種體型和毛色的名馬，都給觀眾留下了深刻的印象。

身著亮麗服裝的馬術隊。（記者朱敏梓/攝影）
身著亮麗服裝的馬術隊。（記者朱敏梓/攝影）
來自威斯康辛的樂儀隊成員們身著紅色服裝、頭戴紅色羽毛。（記者朱敏梓/攝影）
來自威斯康辛的樂儀隊成員們身著紅色服裝、頭戴紅色羽毛。（記者朱敏梓/攝影）
軍警騎手們和民眾揮手互動。（記者朱敏梓/攝影）
軍警騎手們和民眾揮手互動。（記者朱敏梓/攝影）
The Westlake Band樂儀隊。（記者朱敏梓/攝影）
The Westlake Band樂儀隊。（記者朱敏梓/攝影）
夏威夷樂隊演繹當地特色風情。（記者朱敏梓/攝影）
夏威夷樂隊演繹當地特色風情。（記者朱敏梓/攝影）
哥斯大黎加樂儀隊成員帶來拉丁舞蹈。（記者朱敏梓/攝影）
哥斯大黎加樂儀隊成員帶來拉丁舞蹈。（記者朱敏梓/攝影）

夏威夷 加州 爵士樂

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