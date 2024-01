玫瑰花車爭奇鬥豔 音樂主題聯結世界

第135屆玫瑰花車遊行1月1日隆重登場,現場人山人海。(記者子為/攝影)

美國新年盛事第135屆玫瑰花車遊行於1月1日上午隆重登場,盛大的遊行隊伍由超過70個方陣組成,包括24輛花車、23支樂儀隊、18支騎術隊和四輛貴賓車。其中,最大獎Sweepstakes Trophy由聖地牙哥動物園 (San Diego Zoo)摘得,華人聚集城市阿罕布拉 市(Alhambra)打造的花車「慶祝龍年」(Celebrating the Year of the Dragon)獲得「奇幻獎」(Fantasy)。

影音:記者子為

元旦早晨7時,玫瑰花車遊行沿線已是人山人海,隨處可見熱情的觀眾。遊行在精彩的歌唱表演中拉開序幕,美輪美奐的花車、活力四射的行進樂隊、趣味橫生的馬術等表演應接不暇。遊行開始時天氣風和日麗,每個出場的遊行團隊都神彩奕奕地與觀眾互動,觀眾席亦給予熱烈回應。

8時左右,阿罕布拉市的花車「慶祝龍年」閃亮登場,該花車榮獲「奇幻獎」(Fantasy)。該花車的創意來自阿罕布拉學區的一名小學生,雷蒙娜小學(Ramona Elementary School)華裔學生Shannon Tan,用她豐富想像力設計出「音樂龍」(Dragon Music),並且和阿市市長及議員們一起搭乘該花車巡遊。為慶祝2024農曆龍年的到來,該花車主體是一條巨龍用爪子抓著一個地球儀象徵團結,經典的阿罕布拉市標的影子罩著一條熟睡的小龍,裝飾精美的巨龍被美麗的音符和樂器包圍,該設計十分貼合今年遊行的「慶祝音樂世界——人類的通用語言」(Celebrating a World of Music: The Universal Language)。

遊行進行到一半時,最大獎Sweepstakes Trophy獲得者——由聖地牙哥動物園打造的花車在萬眾矚目下亮相。這輛花車的主題為「一切以咆哮開始」(It Began with a Roar」,車上載滿栩栩如生的動物們,包括色彩鮮豔的火烈鳥、與蝴蝶互動的大猩猩、抱著樹枝的可愛卡考拉等等。根據官方介紹,該花車的打造過程運用了數十萬顆種子、樹皮、花朵和其他植物材料,用自然的元素展現聖地牙哥動物園107年的豐富故事,希望能激勵人們關心和保護野生動物。除了精美的視覺設計,該花車在音樂上也運用了不少巧思,仔細聆聽能捕捉到烏龜的嘆息,這體現了野生動物的和諧音樂,也充分響應了今年的主題。

除此之外,本屆遊行各式各樣的花車爭奇鬥豔,比如榮獲動畫獎(Animation Award)的Trader Joe’s花車,讓超市裡能購買到的蔬菜煥發生機;榮獲最佳表現力獎(Showmanship Award)的Louisiana旅遊局花車,則用熱情精彩的歌舞表演燃燒了全場。