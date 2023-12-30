新冠疫情升溫，洛縣重啟醫療場合口罩令。（洛縣衛生局）

隨著新冠疫情 升溫，洛杉磯縣30日宣布重啟醫療場所口罩 令，這意味著在洛縣 所有行醫場所，醫護人員和訪客病人均需配戴口罩。

根據美國疾控中心（CDC）的標準，洛縣目前新冠疫情住院情況已經達「中等」水平。洛杉磯縣衛生局表示，在過去幾周的新冠肺炎病例、住院人數和死亡人數有所增多。雖然疫情升溫，但遠不及去年冬季高峰時的疫情。新年伊始，極力推薦民眾採取防護措施減少病毒傳播。

根據CDC標準，新冠疫情「中等」住院水平是指在一周中，每10萬人口中有10人至19.9新增住院人口。在截至12月23日的當周，洛杉磯縣每十萬人口中新增住院10.5人。

洛縣衛生局表示，當新冠住院水平達「中等」時，在洛縣應啟用這項防護準則：醫療機構的所有醫護人員，無論是否在照顧病人，還是在有病人的區域，都應該佩戴口罩。前往醫療機構看病的病人或訪客，當周圍有其他人或身處病人區也要戴口罩。醫護人員和病人不管是否施打了疫苗，都要戴口罩。

該防護措施只有在新冠住院水平在「中等」以下連續超過14天時才可以解除。

根據加州政府的統計，截至12月23日，洛杉磯縣新冠住院人數為609人，相較11月1日時的259人有所上升。不過該數字與去年同期的1200住院人數相比僅有一半。其中一些病人起初因其他原因住院，在醫院做新冠檢測後，才發現自己已經感染。

洛縣上周日均感染率上升了25%多，從495人上升至621人。洛縣衛生局表示實際感染人數比該數字大，因為很多民眾都在家自篩檢測，數字未上報衛生局。此外，日均新冠死亡人數目前為五人，相比12月6日統計時的兩人有所上升。衛生局表示這些死者大多患有糖尿病、心臟病、高血壓。

一周前，洛縣衛生局表示近期新冠疫情的升溫可能來自最新的變種病毒，包括JN.1。該病毒由奧米克戎（Omicron）病毒BA.2.86演變而來。不過JN.1不會帶來更嚴重的新冠病情。

為在節假日保護好自己，洛縣衛生局建議民眾勤洗手或使用洗手液，特別是在公共場合，在飲食前或打完噴嚏時，在擁擠的室內都要戴口罩。若有相關症狀不外出。