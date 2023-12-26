幸運再臨南加 安那罕甜圈圈店售出208萬勁球彩券

聖誕節當晚開出的208萬元勁球中獎彩券，由安那罕的這家甜圈圈鋪售出。（李若提供）

彩券幸運再度光臨南加州 。聖誕節當晚開出的勁球 （Powder Ball）號碼中，橙縣安那罕地區一家甜圈圈店售出的彩券有五個號碼中獎，價值208萬5363元。目前中獎人尚未出現，但店主和常客表示，中獎者很可能是當地人。

位於西安那罕地區的Donut Storr 26日一早就傳出喜訊。亞裔店主表示，平常來他們店購買彩票的大多是當地居民，很多都是熟悉面孔，說不定就是其中的誰，成為聖誕夜大禮的幸運獲得者。當天一早到該店買咖啡 的一位27歲的墨裔居民表示，他每周都有好幾天光顧這個小鋪子，買咖啡和甜圈圈，但很少買彩券。他猜中獎者很可能是認識的街坊鄰居。他表示，雖然和數億元的頭獎相比，二等獎的獎金差距有些大；但因為當地居民大多清寒，所以200萬元對他們來說，已是很大數字，足以讓一個家庭改頭換面。

Donut Storr位於當地一個清寒社區，旁邊是一家投幣洗衣店，還有一家小便利店。店主開玩笑說，說不定是誰，在等洗衣、乾衣時，過來購買彩券中了獎。

25日晚開出的勁球號碼為5、12、20、24、29，勁球號碼為4。

加州彩票局表示，另有四張同樣中五個號碼的彩券，其中在科羅拉多州和喬治亞州的彩券均為200萬元。在新罕布夏州和賓州出售的彩券，每張價值100萬元。