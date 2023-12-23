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聖誕前夕 洛城內陸購物中心折扣大 人潮多

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
顧客在商家門前排起隊伍等候進入購物。（記者啟鉻／攝影）
顧客在商家門前排起隊伍等候進入購物。（記者啟鉻／攝影）

聖誕節前夕，內陸購物中心給出了50%至70%大折扣，消費者不失時機享受優惠。記者22日在當地購物中心見到，很多顧客忙著給家人或親友買節日禮物，部分消費者表示，商家折扣同「黑五」差不多，搶搭年終購物優惠未班車。

影音：記者啟鉻

安大略購物中心（Ontario Mills Fashion District）由於顧客太多，導致停車場車位吃緊，一些顧客駕車尋找車位多時，有的顧客不得不停車到較遠停車場。進出購物中心消費者絡繹不絕，華人喜歡的Coach品牌商品連鎖店前，更有不少顧客排起了長隊等候進入購物。一位來自科爾登市（Colton）的越華裔女士Judith說，她是想為幾位好友購買聖誕節禮物，而購買Coach品牌商品很有面子。

聖誕節期間，商家提供折扣優惠多在50%至70%，有的商家提供75%的折扣，也有商家告知消費者，清倉大優惠，全場所有商品折扣60%。更有商家貼出告示「通膨剋星！花小錢省更多！」（Inflation Buster! Spend Less, Save More!)。少部分商家，除了總的商品折扣外，還有不同優惠細節，比如不同商品20%優惠，一些是50%折扣，還有的優惠是75%，有的商家喊出：買三送三！（Buy 3 Get 3 Free!）

曾經從商的羅蘭岡居民林先生表示，商家折扣與黑色星期五相比，大體差不多。很多消費者在黑五是對比各家折扣，購買的商品大多是自家平常使用的。而聖誕節前夕購物，是希望為家人或親友購買禮物，所以不會手軟，看到合適的價格就會出手。即使此時優惠折扣不太理想，但為了贈送禮物需要也會買。所以，他注意到此事不少顧客購買禮物的商品檔次提高了。

來自內陸High Desert的西裔居民Lopez說，他與太太一起來購物，太太購物時會很仔細比較商家提供折扣情況。所以當天購物似乎很划算。但他認為，商家折扣都存在一些小陷阱，比如商家將平時價格提高，然後在假日購物季再打折，實際顧客並未省多少錢。所以對所謂價格折扣不要太較真。

當天在購物中心最受孩子們歡迎的項目就是與聖誕老人合影。一次合影50元，可以獲得八張照片，等待拍照的隊伍排得很長。一位家長表示，夫妻二人還有兩個年幼子女與聖誕老人合影，這是聖誕節期間最令人激動的時刻。也有不少家庭購物後到購物中心美食街享受美味。

安大略購物中心發出通知，23日所有商家放假，24日恢復營業，時間是從上午8時開始一直持續到晚上9時；而25日聖誕節當天也不打烊，營業時間從上午10時直到晚上9時。消費者要購買聖誕節禮物仍有機會。

內陸其它購物中心，如庫卡蒙加牧場市多維多利亞花園步行街、河濱購物中心、莫瑞諾谷購物超市等，22日顧客人數也增加不少，大家希望趁著聖誕節前夕，享受商家提供的折扣優惠。

商家折扣50%至70%。（記者啟鉻／攝影）
商家折扣50%至70%。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心22日顧客明顯增多，停車場一位難求。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心22日顧客明顯增多，停車場一位難求。（記者啟鉻／攝影）
消費者在聖誕節前夕抓緊時間購物。（記者啟鉻／攝影）
消費者在聖誕節前夕抓緊時間購物。（記者啟鉻／攝影）
與聖誕老人合影，是小朋友們和家長最喜歡的節日項目。（記者啟鉻／攝影）
與聖誕老人合影，是小朋友們和家長最喜歡的節日項目。（記者啟鉻／攝影）

聖誕節 黑五 黑色星期五

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