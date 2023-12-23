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南加直銷中心七折優惠 聖誕血拼顧客省很大

記者楊青/洛杉磯即時報導
商家乘勢推出高達七折斷崖式大優惠，推動節前最後一波買氣。（記者楊青/攝影）
商家乘勢推出高達七折斷崖式大優惠，推動節前最後一波買氣。（記者楊青/攝影）

加州聖誕節血拼熱潮持續延燒，不少民眾在節日長周末之前趕搭採購末班車，商家順勢推出七折斷崖式大優惠，大型購物中心和直銷中心處處可見長隊人龍，買氣爆棚。

在離聖蓋博谷華人聚居城市最近的Citadel Outlets直銷中心，從21日晚開始出現大批采購人潮，雖然天冷下雨，但不少人還是冒雨血拼，入夜不息。大多數商家也不負眾望，紛紛貼出醒目大折價標牌，一些商家平常展示新品的櫥窗，直接換成了「全場七折」大標牌。即便沒有跳水折扣，大多數商家也都給出五折以上。一些商家則在六折的基礎上消費50元再給額外兩折。不少民眾表示，這在他們預料之中，果然是越靠近節日折價越多，但與往年不同的是，今年最後血拼的選擇更多，完全不是過去最後節前三天「都是賣剩的」。

當晚在Citadel Outlets直銷中心血拼的一對華人夫婦表示，本來今年聖誕節新年并不打算大采購，朋友們也約好不互送大禮，沒想到這段時間股票大漲，收穫超出預期，加上商家節前最後一波折價大方，所以臨時決定血拼一下，為新年撿些便宜。

一群剛剛從東岸放假回洛的大學生表示，趕最後一波折扣血拼，可以節省很多。從愛荷華回家過寒假的賈同學表示，他每年幾乎都是在聖誕節最後一波削價時購買全年七至八成的衣物，節省超過一半。

Coach、Ugg、Nike Sport等直銷店内人潮不斷。由於人太多，Coach的保安不得不限制每次入場人數，冒雨排隊的人龍一直保持在數十上百人。

節前的最後一波大折扣更是吸引不少華人直播帶貨，現場至少三組華人通過直播向中國大陸客人銷售，手機、脚架、燈光一應俱全，旁邊專用架上則堆滿了各種服裝、鞋帽、首飾等等，帶貨員對著鏡頭一邊穿戴展示各種商品，一邊手口不停介紹商品特性和價格，儼然現場拍賣，熱鬧又緊張，為節日增加不少生活煙火氣。

大多數商家折扣都在50%以上。（記者楊青/攝影）
大多數商家折扣都在50%以上。（記者楊青/攝影）
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆...
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆棚。（記者楊青/攝影）
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆...
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆棚。（記者楊青/攝影）
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆...
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆棚。（記者楊青/攝影）
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆...
南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆棚。（記者楊青/攝影）
華人現場直播帶貨好熱鬧。（記者楊青/攝影）
華人現場直播帶貨好熱鬧。（記者楊青/攝影）
商家乘勢推出高達七折斷崖式大優惠，推動節前最後一波買氣。（記者楊青/攝影）
商家乘勢推出高達七折斷崖式大優惠，推動節前最後一波買氣。（記者楊青/攝影）
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南加州聖誕節血拼熱潮繼續延燒，不少民眾在節日長周末到來之前趕搭采購末班車，買氣爆棚。（記者楊青/攝影）

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