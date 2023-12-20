橙縣醫殺妻 報警稱摔死 頸部有勒痕

橙縣醫生Eric Schott Sills，策劃事故謀殺結婚10多年的妻子。（橙縣警局）

南加橙縣 一名醫生，涉嫌精心策劃一起意外事故，謀殺結婚10多年的妻子。案發時，他報警稱妻子從樓梯上摔下身亡，但證據表明，這名醫生親手勒死了自己的妻子。

橙縣San Clemente一名醫生，12月19日（周二）被判有罪。據橙縣地方檢察官辦公室稱，58歲的嫌疑人Eric Schott Sills，因一項二級謀殺罪被判有罪，7年前他精心策劃一起意外事故，親手謀殺自己結婚多年的妻子。

案發在2016年11月13日，Eric當時撥打911報警電話稱，他醒來時發現妻子、45歲的Susann Sills從樓梯上摔下來，已經沒有生命跡象。兇殺案警探趕到案發現場，被害人Susann被宣布死亡，但橙縣驗屍官後來確定被害人的死因是他殺。檢察官表示，Susann臉部和頸部發現的傷痕，與她從樓梯上摔下來身亡的說法不符，在對丈夫Eric審判中出示的證據表明，妻子死於勒頸。

據稱，案發當晚，Susann因偏頭痛睡在女兒的臥室，警方事後在這個房間的牆壁和窗簾上發現血跡。法庭文件指出，房間裡還發現被害人的一簇頭髮，顯示這對夫妻之間曾發生過暴力爭鬥。

據橙縣紀事報（Orange County Register）報道，這對夫婦結婚已有10多年，並在卡爾斯巴（Carlsbad）一家名為高級遺傳學中心（Center for Advanced Genetics）的生育診所工作，Eric是醫療總監，共同創辦人Susann負責診所業務。這對夫妻有一對雙胞胎，一男一女，Susann去世時兩個孩子才12歲。

儘管這起謀殺案背後的動機仍不清楚，但橙縣紀事報的報導指出，有證據表明這對夫妻存在婚姻問題，Susann給丈夫發過一條短信，稱自己「想出去」。地方資深檢察官Jennifer Walker指出，被害人感到沮喪不安，感覺自己被困住，感覺丈夫正在殺她。她在簡訊中告訴丈夫，「你正在殺了我，你明白嗎？」

涉嫌謀殺妻子的醫生Eric現在面臨最高15年至終身監禁的刑罰，量刑聽證會定於明年3月15日舉行。檢察官Todd Spitzer指出，Eric選擇生育醫生職業為病人帶來很多歡樂，卻親手勒死自己的妻子，還讓她看起來像是從樓梯上摔下來，這些罪行需要經過深思熟慮的計劃，他無情自私地謀殺了孩子們的母親。