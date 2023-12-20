我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩醫院主管：我是哈瑪斯 有上百名成員藏在醫院中

川普稱無證移民「污染美國血液」 引發朝野抨擊

橙縣醫殺妻 報警稱摔死 頸部有勒痕

記者邵敏／即時報導
橙縣醫生Eric Schott Sills，策劃事故謀殺結婚10多年的妻子。（橙縣警局）
橙縣醫生Eric Schott Sills，策劃事故謀殺結婚10多年的妻子。（橙縣警局）

南加橙縣一名醫生，涉嫌精心策劃一起意外事故，謀殺結婚10多年的妻子。案發時，他報警稱妻子從樓梯上摔下身亡，但證據表明，這名醫生親手勒死了自己的妻子。

橙縣San Clemente一名醫生，12月19日（周二）被判有罪。據橙縣地方檢察官辦公室稱，58歲的嫌疑人Eric Schott Sills，因一項二級謀殺罪被判有罪，7年前他精心策劃一起意外事故，親手謀殺自己結婚多年的妻子。

案發在2016年11月13日，Eric當時撥打911報警電話稱，他醒來時發現妻子、45歲的Susann Sills從樓梯上摔下來，已經沒有生命跡象。兇殺案警探趕到案發現場，被害人Susann被宣布死亡，但橙縣驗屍官後來確定被害人的死因是他殺。檢察官表示，Susann臉部和頸部發現的傷痕，與她從樓梯上摔下來身亡的說法不符，在對丈夫Eric審判中出示的證據表明，妻子死於勒頸。

據稱，案發當晚，Susann因偏頭痛睡在女兒的臥室，警方事後在這個房間的牆壁和窗簾上發現血跡。法庭文件指出，房間裡還發現被害人的一簇頭髮，顯示這對夫妻之間曾發生過暴力爭鬥。

據橙縣紀事報（Orange County Register）報道，這對夫婦結婚已有10多年，並在卡爾斯巴（Carlsbad）一家名為高級遺傳學中心（Center for Advanced Genetics）的生育診所工作，Eric是醫療總監，共同創辦人Susann負責診所業務。這對夫妻有一對雙胞胎，一男一女，Susann去世時兩個孩子才12歲。

儘管這起謀殺案背後的動機仍不清楚，但橙縣紀事報的報導指出，有證據表明這對夫妻存在婚姻問題，Susann給丈夫發過一條短信，稱自己「想出去」。地方資深檢察官Jennifer Walker指出，被害人感到沮喪不安，感覺自己被困住，感覺丈夫正在殺她。她在簡訊中告訴丈夫，「你正在殺了我，你明白嗎？」

涉嫌謀殺妻子的醫生Eric現在面臨最高15年至終身監禁的刑罰，量刑聽證會定於明年3月15日舉行。檢察官Todd Spitzer指出，Eric選擇生育醫生職業為病人帶來很多歡樂，卻親手勒死自己的妻子，還讓她看起來像是從樓梯上摔下來，這些罪行需要經過深思熟慮的計劃，他無情自私地謀殺了孩子們的母親。

橙縣 南加

上一則

亞凱迪亞疑似華女 失蹤兩月列為高風險

延伸閱讀

營養不良、頭遭重擊… 聖荷西華裔2月大嬰兒死亡 列謀殺

營養不良、頭遭重擊… 聖荷西華裔2月大嬰兒死亡 列謀殺
聖誕樹下送孩子的禮物 橙縣竊賊不放過

聖誕樹下送孩子的禮物 橙縣竊賊不放過
橙縣2亞裔男 走私毒品逾億元

橙縣2亞裔男 走私毒品逾億元
橙縣聖誕遊行 台灣隊展現風采

橙縣聖誕遊行 台灣隊展現風采
橙縣聖誕節遊行 台灣隊讓Taiwan風采亮起來

橙縣聖誕節遊行 台灣隊讓Taiwan風采亮起來
橙縣35起盜竊案 9嫌被捕11人通緝

橙縣35起盜竊案 9嫌被捕11人通緝

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08

超人氣

更多 >
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單
亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名

2023年全球最佳機場「沒有美國」最差機場印尼占了3名
香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順李心潔救援難補錢坑