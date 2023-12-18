華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

時近年底，洛杉磯盜竊、搶劫案明顯變多。近日，有鑽石吧（Diamond Bar）華人 家中遭遇盜竊，三個盜賊進入將家裡翻了個底朝天，共計損失超萬元財物。

洛縣 鑽石吧（Diamond Bar）市華裔居民雅頌（化名）表示，12月5日對他來說本是普通的一天，但晚上回家後卻令他傻眼。他租住的房間被翻了個底朝天，凳子被推倒、箱子被翻開，屋內一片狼藉。一同被盜的還包括房東 和另一名租客的房間，他們的屋內也是被盜賊翻箱倒櫃。雅頌說，他個人財物損失近1000元，另一位租客和房東則損失較大。三人加起來損失超過一萬元。被盜財物包括名貴手表、新款蘋果手機及各類水晶飾品等。

雅頌所居住的房子是棟獨立屋。他說，盜賊有三人，當天下午約3時30分進屋作案，那時家裡的人全都外出工作，竊賊是撬開門鎖進屋的。雅頌表示，其實房間內有監控，與房東的手機相連，可以實時觀察到室內發生的情況。可惜那天房東工作太忙，沒有及時檢查手機上的監控，直到下班才看到，為時已晚。最先發現屋內被盜的，就是下班回家的房東。

被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

根據監控，盜賊有三人，都拍到了側臉，但因為距離較遠，外貌拍的不是很清楚，不過可以確定至少有一人為非裔，三人年齡都在30至40歲之間。

雅頌說，這三人能抓住家中無人的時機作案，「肯定是事先踩好點，調查好家中幾人，何時全部離開。」他說，房東已經報案，警方表示會到現場提取指紋。

對於華人聚集區治安狀況不佳，雅頌十分感慨。他說，他所居住的城市，盜竊、搶劫案時有發生，一會是停車場搶劫，一會是半夜商店被砸窗，還有入室盜竊等，這種案子實在很多。雅頌說，就在他家被盜第二天，他早上去附近的香港廣場吃早飯，餐廳老闆娘說，前一天廣場前的停車場又有車子被砸窗，車主的包包被盜。雅頌說，華人在美國，向來遵紀守法，治安惡劣觸及華人底線。他呼籲華人用手中的選票力量，去除惡法，選出值得信賴的民選官員。

根據洛杉磯縣警局發布的最新數據，鑽石吧市今年1月至10月間入室盜竊案（burglary）共有227起，相較2022年同時期的203起，上升11.82%。不過強姦案、搶劫案以及暴力侵害案都有不同程度下降。

負責鑽石吧市的警局為洛縣警局核桃分局。該警局負責的區域還有核桃市和洛縣縣屬地。在洛縣縣屬地中，有一塊重要的華人聚集的地羅蘭岡（Rowland Heights）。近幾年該區域也是犯罪高發區。根據洛縣警局同一份犯罪報告，在今年1月至10月間，該警局負責的洛縣縣屬地的搶劫、入室盜竊案都有明顯上升。其中搶劫案相較2022年同時期上升61.29%，由31起上升至50起；入室盜竊案上升23.66%，由262起上升至324起。