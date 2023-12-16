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僑委會擴大海外布局 美國將增14所華語文學習中心

洛杉磯訊
僑委會將於2024年在海外擴增 21 所「台灣華語文學習中心」包括美國14所。(僑委會官網)
僑委會將於2024年在海外擴增 21 所「台灣華語文學習中心」包括美國14所。(僑委會官網)

中華民國僑委會日前發布2024年擴增 21 所「台灣華語文學習中心」名單，其中包含美國 14 所。僑委會表示，為擴大經營海外華語文市場，分享具台灣特色的正體華語文教學，僑委會訂定「海外華語文學習深耕計畫」以美國及歐洲為主要地區，運用僑民與僑教網絡成立「台灣華語文學習中心（Taiwan Center for Mandarin Learning，TCML）」，招收當地社區母語非華語的族裔人士，3 年來已有超過 5000 人次學習華語，展現具體的推動成效。

今年海外僑校（團）踴躍申請新設置「台灣華語文學習中心」，經僑委會召開審查會議，考量整體華語文市場布局、區域代表性及經營能 力等因素，共核准美國聖迪瑪斯慈濟人文學校、聖地牙哥中華學苑、 愛恩中文學校、天樂語文學校、慈濟聖馬刁人文學校，以及華府慈濟人文 學校、慈濟長島教育中心、匹茲堡慈濟人文學校、平原中華文化中 心、休士頓台灣松年學院、達拉斯光華中文學校、佛光山達拉斯人文 學校、阿肯色州台灣同鄉會、臺塑中文學校、義大利台灣交流協會、 台灣在義大利文化協會、英國台灣佛教慈濟基金會英國聯絡處、比利 時華語協會、西班牙馬德里華僑學校、波蘭台灣文化語言交流協會、 荷蘭南荷台灣(廠商)聯誼會等 21 所僑校（團）於明年新成立「台灣 華語文學習中心」。 

僑委會自 2021 年試辦「台灣華語文學習中心設置計畫」，至 2023 年 已設立 66 所，分布於美國 54 所，英國、德國及法國各 2 所，另奧地 利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利、捷克及比利時各 1 所，2024 年將再有 21 所加入，台灣華語文學習中心推廣體系將更加完整。 近年各地台灣華語文學習中心課程已陸續吸引當地企業、政府合作開 班授課，相關成果獲得美國在臺協會（AIT）的肯定與支持，期盼透 過台灣華語文學習中心將台灣華語文之美推廣至海外各地，深入歐美 主流社區分享台灣華語文教育，不僅提供主流社會成年人士學習具臺 灣特色華語文的機會，並邀請學華語之歐美青年到台灣參加青年營 隊、語文班、觀摩團與英語服務營，更直接體驗台灣的文化與生活， 藉此推動雙向文化交流和語言學習，也協助達成「2030 雙語政策」 之目標。

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