洛杉磯盜竊團夥橙縣作案35起 9嫌被捕11人通緝

橙縣檢察長史匹澤(Todd Spitzer) 在新聞發布會上發表講話，討論了該縣周圍一系列入室盜竊案中多名嫌疑人被捕的情況。（橙縣檢察官辦公室）

橙縣 地方檢察官辦公室（Orange County District Attorney's Office）最新公告，瓦解一個洛杉磯 大規模入室盜竊犯罪團夥的多機構聯合行動取得了新進展，共抓捕了9名犯罪嫌疑人，該犯罪團夥在橙縣參與了34起住宅入室盜竊案，據估計被盜現金、槍支、珠寶和其他奢侈品的損失超過50萬元。包括5名少年在內的20名嫌犯被指控。

在12月13日的執法行動中，九名嫌疑人被捕，其餘11人因重罪通緝。 這些成年嫌疑人面臨多項與入室盜竊有關的重罪指控，最高刑期從6年到26年零4個月不等，並將在州監獄 服刑。

2022年9月，橙縣指導執法小組(DET) 開始對三起入室盜竊案進行單獨調查，其中一起發生在約巴林達市（Yorba Linda），兩起發生在聖塔安那（Santa Ana）。 隨著調查的進展，他們確定這些犯罪行為是相互關聯的。DET 開始進行全面調查，確定犯罪嫌疑人在 9 個城市和該縣北部的縣管轄區實施了 34 起住宅入室盜竊案、1 起商業入室盜竊案和兩起串謀入室盜竊案。

在整個為期13個月的調查過程中，DET與橙縣各市警察局合作，最終確定了20名與洛杉磯幫派有聯繫的嫌疑人。

在大多數情況下，入室盜竊發生在白天，犯罪嫌疑人先砸開後門進入住宅，然後偷走珠寶、手袋和現金等高價值物品。在一個案件中，犯罪嫌疑人偷了一輛「路虎攬勝」高檔轎車(Land Rover Range Rover)，後來被追回並歸還受害者。

調查小組與橙縣警局、托倫斯（Torrance）警察局、北橙縣（North County）特警隊和聯邦調查局的特警隊合作，於週三進行了聯合行動，逮捕了嫌疑人。洛杉磯縣的四個地點發出了搜查令，九名嫌疑人因多項重罪指控被捕，包括入室盜竊、一級住宅入室盜竊和共謀，目前被關進橙縣監獄。

橙縣地方檢察官托德·史匹澤（Todd Spitzer）說：「我向監獄中每一個囚犯以及想要來橙縣作案的罪犯明確表示，在橙縣犯罪是搬起石頭砸自己的腳。如果你來橙縣偷竊，我們會找到你，我們會逮捕你，我們會在法律允許的範圍內起訴你。」