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洛杉磯盜竊團夥橙縣作案35起 9嫌被捕11人通緝

洛杉磯訊
橙縣檢察長史匹澤(Todd Spitzer) 在新聞發布會上發表講話，討論了該縣周圍一系列入室盜竊案中多名嫌疑人被捕的情況。（橙縣檢察官辦公室）
橙縣檢察長史匹澤(Todd Spitzer) 在新聞發布會上發表講話，討論了該縣周圍一系列入室盜竊案中多名嫌疑人被捕的情況。（橙縣檢察官辦公室）

橙縣地方檢察官辦公室（Orange County District Attorney's Office）最新公告，瓦解一個洛杉磯大規模入室盜竊犯罪團夥的多機構聯合行動取得了新進展，共抓捕了9名犯罪嫌疑人，該犯罪團夥在橙縣參與了34起住宅入室盜竊案，據估計被盜現金、槍支、珠寶和其他奢侈品的損失超過50萬元。包括5名少年在內的20名嫌犯被指控。

在12月13日的執法行動中，九名嫌疑人被捕，其餘11人因重罪通緝。 這些成年嫌疑人面臨多項與入室盜竊有關的重罪指控，最高刑期從6年到26年零4個月不等，並將在州監獄服刑。

2022年9月，橙縣指導執法小組(DET) 開始對三起入室盜竊案進行單獨調查，其中一起發生在約巴林達市（Yorba Linda），兩起發生在聖塔安那（Santa Ana）。 隨著調查的進展，他們確定這些犯罪行為是相互關聯的。DET 開始進行全面調查，確定犯罪嫌疑人在 9 個城市和該縣北部的縣管轄區實施了 34 起住宅入室盜竊案、1 起商業入室盜竊案和兩起串謀入室盜竊案。

在整個為期13個月的調查過程中，DET與橙縣各市警察局合作，最終確定了20名與洛杉磯幫派有聯繫的嫌疑人。

在大多數情況下，入室盜竊發生在白天，犯罪嫌疑人先砸開後門進入住宅，然後偷走珠寶、手袋和現金等高價值物品。在一個案件中，犯罪嫌疑人偷了一輛「路虎攬勝」高檔轎車(Land Rover Range Rover)，後來被追回並歸還受害者。

調查小組與橙縣警局、托倫斯（Torrance）警察局、北橙縣（North County）特警隊和聯邦調查局的特警隊合作，於週三進行了聯合行動，逮捕了嫌疑人。洛杉磯縣的四個地點發出了搜查令，九名嫌疑人因多項重罪指控被捕，包括入室盜竊、一級住宅入室盜竊和共謀，目前被關進橙縣監獄。

橙縣地方檢察官托德·史匹澤（Todd Spitzer）說：「我向監獄中每一個囚犯以及想要來橙縣作案的罪犯明確表示，在橙縣犯罪是搬起石頭砸自己的腳。如果你來橙縣偷竊，我們會找到你，我們會逮捕你，我們會在法律允許的範圍內起訴你。」

這項調查仍在進行中，執法部門認為竊盜集團也參與了其他案件。 警方表示，鼓勵任何了解相關資訊的人聯繫橙縣警局，電話：714-647-7000，或透過橙縣滅罪熱線 1-855-TIP-OCCS 提供匿名資訊。

參與大規模入室盜竊的20名犯罪團夥成員。（橙縣檢察官辦公室）
參與大規模入室盜竊的20名犯罪團夥成員。（橙縣檢察官辦公室）

橙縣 監獄 洛杉磯

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