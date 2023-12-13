警方公布金芳死因：探險失敗熱死

金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

中國47歲女子金芳（Fang Jin )數月前赴美見52歲男性網友失蹤案，警方近日公布金芳死亡證明書（Death Certificate），並已經通知金芳家屬，死因是兩人「探險失敗熱死」，並未確認有其他嫌犯。但知情人透露，警方尚未釐清整個案件，案件仍存在諸多疑點，

據警方稱，來自中國的旅行者金芳失蹤後，她的遺骸10月28日在內陸安薩博雷戈（Anza-Borrego）沙漠被發現。遺骸地點與旅遊同伴、前海豹突擊隊員菲茨帕特里克(John Fitzpatrick）的遺骸相距不到三哩（miles）。警方公布的金芳死亡證明書確認，47歲的金芳遺骸位於哈珀峽谷（Harper Canyon）下游。聖地牙哥縣警方搜索小組在10月28日發現了金芳遺體。知情人表示，雖然警方尚未通過法醫解剖確認金芳和菲茨帕特里克的死因，但已經通知雙方家屬，兩人死亡原因為中暑熱死，並沒有確認其他嫌犯。

據警方提供資料，金芳的死亡證明書列出了遺骸GPS座標位置33°08'02 N 116°11'50 W。一名遠足健行者9月17日在靠近哈珀峽谷步道入口附近，發現了菲茨帕特里克的遺體，他的遺骸在死亡證明書列出了33°7'14.9 N 116°14'27.8 W的GPS座標位置。座標顯示的數字更具體，精確到小數點。尚不清楚為什麼金芳遺骸位置的GPS座標，沒有包含小數點的精確度。從兩者距離看，顯示金芳遺體被發現在菲茨帕特里克遺體下游約2.8哩的沙漠沖刷地帶附近。

死亡證明書上，警方將兩人死因列為「待確定」（pending），警方也表示案件仍在調查中。兩人遺體解剖報告仍然被封存。該案令人疑惑的是，菲茨帕特里克是前海豹突擊隊員，應該受過野戰訓練，知道如何應對極端天氣，包括高溫 。有網友質疑，為什麼在高溫天氣到沙漠旅行，卻不帶任何求生設備，包括飲用水和急救工具？

據悉，根據天氣溫度記錄，金芳隨同菲茨帕特里克一起在7月22日失蹤時，安薩博雷戈沙漠氣溫在華氏106度至117度之間，超過攝氏41度高溫。隨後多日，據一位執法部門消息人士說，菲茨帕特里克駕駛的四輪驅動豐田 Tacoma輕型卡車，在安薩博雷戈沙漠的一個叫Harper Flats以南區域發現，車輛損壞嚴重已經被遺棄，距離菲茨帕特里克遺骸有數哩遠，但發現輕型卡車的具體日期未公開。

一位與案件相關的施密特律師表示，47歲的金芳有兩個美麗的女兒，一個在讀大學，另一個只有七歲。她們突然失去了母親，令人感到震驚和遺憾。金芳從中國在7月中旬來到南加州 ，之前大約有六個月時間與男性網友聯絡。金芳的期望是，對方會帶她遊覽當地包括約書亞樹國家公園等多個景區，並視兩人關係看是否能再進一步發展。

中國女子金芳於7月14日抵達洛杉磯，並於7月15日與在網上結識的白人男性網友菲茨帕特里克在內陸棕櫚泉市會面。直到7月22日晚在位於Twentynine Palms的Adobe 路上向親友發送最後一則視頻後，就中斷了所有聯繫。金芳的親人在7月26日報警。而白人網友菲茨帕特里克的朋友，則在四天後的7月30日報告他失蹤。