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橙縣竊賊從這裡入室 搜刮亞裔住宅現金珠寶

記者邵敏／橙縣即時報導
竊賊從二樓臥室的窗戶進入家中，擄走盡可能多的財物，最後從房子一側的車庫門出去。(監控視顏截圖)
竊賊從二樓臥室的窗戶進入家中，擄走盡可能多的財物，最後從房子一側的車庫門出去。(監控視顏截圖)

南加橙縣西敏市（Westminster）一戶越南裔家庭日前遭遇盜竊，嫌犯從二樓臥室的窗戶潛入，洗劫家中財物，盜走數千元現金和珠寶。竊賊犯案過程被害人家中的監控探頭捕捉到。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

案件發生在12月9日晚上7時30分左右，案發地點位於西敏市的一戶華裔家中。現場監控畫面記錄嫌犯洗劫家中財物的情景，他在衣櫃和抽屜裡不斷翻找，最後帶走數千元現金、珠寶等貴重物品後逃跑。受害者Sandy Le表示，嫌犯還偷走對家人意義非凡的東西，例如奶奶送給母親的項鍊。

據悉，小偷是從被害人二樓臥室的窗戶進入家中，他下樓，擄走盡可能多的財物，最後從房子一側的車庫門出去。Sandy指出，嫌犯在房間裡待了大約30分鐘，就在他離開3分鐘後，父母就到家了。Sandy說自己非常後怕，難以想像如果父母直面劫匪會發生什麼事。

回憶案發當天的場景，Sandy指出父母回到家時，就發現家裡被翻得亂七八糟，地上到處都是東西。對於自己的房間被陌生人入侵，Sandy表示一家人都感到被侵犯，並指出案發後自己一人在家時就會害怕，每次聽到一些噪音，就會想是誰進來了？

當地警方沒有關於嫌疑人的信息，但在看到社區另一戶居民家的監控視頻後，Sandy認為嫌疑男子可能在同一天晚上，試圖闖入不到兩哩外的另一所房屋。畫面顯示，嫌疑人試圖闖入前曾窺視屋內是否有人，一隻狗開始吠叫，屋內可以看到燈光，這名男子最終選擇離開。

竊案發生後，一家人十分震驚，Sandy表示，嫌犯仍在逃，追回被竊物品的可能性很小，家人希望警方能在嫌犯實施下一次盜竊前抓住他。Sandy說，被偷走的部分錢是父母的退休儲蓄，父母平日幾乎不休假，多年來辛苦勞作，每周工作6到7天，存了這些錢。 案件仍在調查中，有人如果能辨認出嫌疑人，請致電西敏市警方，電話：714-898-3315。

越南 儲蓄 退休

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