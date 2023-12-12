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「大逃港」紀念碑 南加自由雕塑公園揭幕

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
在聯合國「國際人權日」，「大逃港」紀念碑在自由雕塑公園揭幕。（主辦方提供）
在聯合國「國際人權日」，「大逃港」紀念碑在自由雕塑公園揭幕。（主辦方提供）

12月10日「國際人權日」，大逃港紀念碑在加州自由雕塑公園揭幕。這座雕塑旨在祭奠那些在1950年代至1970年代末期為逃避中共政權而奔向香港卻不幸罹難的人們。這件作品經過兩年的精心製作，不僅講述了「大逃港」世代的悲壯故事，也象徵著「國安法」在香港實施後，香港人掀起的新一波「逃港」潮。

在揭幕儀式的前一天12月9日（週六），海松會聯同自由雕塑公園及洛杉磯香港論壇在波莫那學院（Pomona College）共同舉辦一場研討會。這次會議主要是為了紀念大陸逃港歷史，並邀請包括前香港立法委員單仲偕、資深媒體人程翔在內的數十位曾親歷「大逃港」的人士出席。

海松會會長李民在會上分享他的親身經歷。李民是1970年代為逃避中共的「上山下鄉」運動而偷渡至英屬香港的「知青」之一。他對香港抱有深厚的情感，形容香港是他的「情人」，儘管共處時間短暫，但令人難忘。李民對香港目前的狀態感到痛心，回憶起他移民美國時的經歷，當時移民官問他為何離開香港，他的回答是出於對再次逃亡的恐懼。不幸的是，這一擔憂後來成為現實，他目睹了1997年香港回歸後的變遷，包括反送中運動的鎮壓。

河濱加州大學（UCR）特聘講座教授、著名漢學家林培瑞（Eugene Perry Link, Jr）也在研討會上發表演講。林培瑞自1989年六四事件後被中共列入黑名單，迄今仍被禁止入境中國。他分享了自己的香港經歷，批評香港國安法對香港媒體和法律造成的巨大傷害。林培瑞指出，中共違背了對香港「一國兩制、50年不變」的承諾，香港的自由與法治已受到嚴重侵害。

創作「大逃港」紀念碑的雕塑家陳維明表示，這座紀念碑不僅是對歷史的銘記，也是對未來的展望。他指出，面對中共的壓迫和威脅，人們應堅持說出真話，保持警惕。他強調，「大逃港」紀念碑的建立旨在記錄這段鮮為人知的嚴重的人權災難，並提醒人們，自由和人權是不容忽視的價值。

總而言之，「大逃港」紀念碑的揭幕是對曾經逃難者的追思與敬意，同時也是對現今香港局勢的深刻反思，呼籲社會不應遺忘歷史，對自由與人權保持警醒。

香港論壇活動在當天吸引了眾多民眾踴躍報名參與。（記者張庭瑜/攝影）
香港論壇活動在當天吸引了眾多民眾踴躍報名參與。（記者張庭瑜/攝影）
在波莫納學院（Pomona College）舉行的「大陸逃港歷史紀念碑研討會」吸...
在波莫納學院（Pomona College）舉行的「大陸逃港歷史紀念碑研討會」吸引多位知名人士參與，其中包括（從左至右）資深媒體人程翔、著名漢學家林培瑞、海松會會長李民以及香港論壇發言人林先生。（記者張庭瑜/攝影）
單仲偕指出，2019年反送中運動後，許多香港人選擇離開家鄉，「港逃」現象影響這一...
單仲偕指出，2019年反送中運動後，許多香港人選擇離開家鄉，「港逃」現象影響這一代香港人的生活，也影響曾逃至香港的人再次逃亡。（記者張庭瑜/攝影）

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