非裔女持刀強闖民宅 一家三口驚魂險丟命 好在並非目標

一名非裔女子持刀敲開了受害者家門。（KTLA 5）

河濱縣本周發生了一起婦女持刀私闖民宅案件，受害者一家人回憶當時驚魂一刻，以為自己差點要丟了性命，好在嫌犯尋找的目標並不是他們才躲過一劫。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯 採訪中心後製

據科洛那市警察局（Corona Police Department）官員稱，這起事件發生在12月6日（周三）下午6點30分左右，地點在Gianni Drive 700街區。

嫌犯當時敲了敲受害人勞倫盧納 (Lauren Luna)的前門，當她打開門時，看到那個女子手上拿著刀。「我看到她手裡拿著一把刀並一直把玩著，」她對我說，「萊文（Levon）在哪裡？我知道他在這裡。」

勞倫回憶道，「我以為我要死了，我以為那個女人會謀殺我們全家。」她告訴入侵者，公寓裡沒有叫這個名字的人。「我試著關上門，但她強行闖入，把刀舉到我面前，開始把我推開，」勞倫說。

當時她的丈夫詹姆斯盧納 (James Luna)和一歲的女兒就站在妻子身後幾英呎處，他說這次經歷非常可怕。「我的意思是，我以為我們會死，」他說，「我以為這將是我最後一次與家人在一起。」

這名持刀女子在這家人的公寓裡待了兩三分鐘，但當她開始尋找萊文時，盧納一家抓起自己的刀，將自己反鎖在陽台上，並開始大聲求救。

詹姆斯說，「我們的公寓在二樓，這意味著要么她離開，要麼我們就會死在這裡。」

萬幸的是這名女子最終離開了，但周四又回來敲鄰居的門。勞倫說 ，「我很害怕這個女人會不斷回來，直到她最終被捕。」