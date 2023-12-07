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車撞公司鐵門群匪洗劫 洛縣警2小時才到現場

洛杉磯訊
监控录像拍到一輛藍色起亞多次撞向企業周圍的大門，大門被撞壞後，至少有十幾名嫌犯破門而入。（KTLA 5）
监控录像拍到一輛藍色起亞多次撞向企業周圍的大門，大門被撞壞後，至少有十幾名嫌犯破門而入。（KTLA 5）

洛杉磯縣的一位企業主在過去兩年多次遭遇入室盜竊，並對政府和警察的不作為感到失望。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

最近的一次事件發生在12月6日（周三）凌晨5點左右，监控录像拍到一輛藍色起亞（Kia Soul）多次撞向位於北聖費南度（North San Fernando）2300街區的Glassell Park建築電子公司（Glassell Park Construction and Electronics Company ）周圍的大門，大門被撞壞後，至少有十幾名嫌犯破門而入。

不久之後，竊賊帶著包括儀器和設備在內的昂貴物品逃離現場，他们丢弃了这辆起亞汽車，跑到其他車上逃跑。

企業主瑞安巴格利 (Ryan Baggaley) 表示，他接到了Ring系統的電話，立即趕到公司，而他的妻子報了警，警察花了兩個小時才到達現場。

巴格利表示，警察当时表示這個地區沒有警力，我們等了15分鐘，20分鐘，他們兩個小時都沒有回應。

巴格利稱，過去兩年他和客戶的房產發生了大約15起入室盜竊事件，他指責政治領導人應為警察出警遲緩以及街道缺乏保護企業和財產的警察負責。

「你們沒有做好自己的工作，」他說，「事情的真相很簡單，人們不喜歡野蠻的西部。我們僱用了30名員工，努力繳稅。我至少可以要求該地區派出一些巡邏人員。 」

巴格利對不斷發生的入室盜竊行為及其對他的業務造成的影響感到沮喪，他表示，入室盜竊行為對企業主造成的成本高昂，而且會減慢生產速度。他現在擔心他的生意將無法生存，「我們是一家小企業，我們無法承受10萬元的損失。 」

监控录像拍到一輛藍色起亞多次撞向企業周圍的大門，大門被撞壞後，至少有十幾名嫌犯破...
监控录像拍到一輛藍色起亞多次撞向企業周圍的大門，大門被撞壞後，至少有十幾名嫌犯破門而入。（KTLA 5）

洛杉磯

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