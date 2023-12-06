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鄰居串門賴著不走 好萊塢屋主開槍趕人

洛杉磯訊
好萊塢一處高檔住宅區發生槍擊案。（KTLA）
好萊塢一處高檔住宅區發生槍擊案。（KTLA）

好萊塢露天劇場 (Hollywood Bowl) 附近的一處高檔住宅區5日上午發生槍擊案。與常見的入室搶劫、盜竊案引發的槍擊案不同，這次卻是因為一名鄰居硬闖屋主家，賴著不走，屋主扣動扳機，趕走這名鄰居。

洛杉磯市警方接到報警電話後，在當天上午11時趕到位於Chelan Place2200號街區的一處房屋。洛市警方表示，這名闖入別人家的鄰居當時正經歷精神痛苦，他先是砸了停在路邊的一輛保時捷（Porsche）的後車窗，接著又強行進入屋主家。

根據KTLA電視台的報導，洛市警局警員Charles Miller說，「屋主讓他離開，他拒絕。之後屋主拿起槍，衝他開槍。」

目前這名鄰居受傷，被送往醫院救治，不過沒有生命危險。警方盤問了開槍的屋主，之後放他離開。目前不清楚這名屋主是否會面臨指控。

現場還有一名專程從拉斯維加斯趕來找那名鄰居買車的人，看到眼前這麼多警察，他傻了眼。這名男子叫Steve Costello，他說與那名鄰居約好要買他的奔馳車，而那名鄰居自稱「Alex」。Steve Costello對KTLA說，Alex正在經歷精神痛苦，他父親去世了，所以要將房子和車子出售。

另一名熟人表示，Alex平時有精神疾病、藥物濫用的問題。

槍擊 洛杉磯 好萊塢

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