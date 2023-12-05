高啓正服務南加僑社大事紀

高啓正（前排右四）晚年創辦「洛杉磯僑界急難救助協會」，提供僑胞、旅外國人、度假、打工及留學生的關懷與救助，同時提供各項關懷及預防課程，並編輯「洛杉磯關懷救助手冊」，分送洛杉磯地區僑社。

高啓正服務南加 僑社大紀事

1，1979年共同成立美國中華體育聯誼會，團結南加州熱心人士共同的努力積極培養年輕一代華裔運動員，並與各社團配合在北美支持台北經濟文化辦事處及華僑文教服務中心的《海華體育季》，穩定健全僑社發展。

每年主辦各各項目的運動會，包括拔河、田徑、游泳、籃球，並推動網球、乒乓球、羽球、高爾夫球、保齡球等，吸引了數千人參加各項活動，動員義工達數百人，包括裁判、家長、老師等。

2，1985年，開始主辦《全球華人籃球邀請賽》，從最早的15隊參賽，發展到200支球隊參賽，成為亞洲各城市爭取成為舉辦場地的大型國際運動會之一。在中華民國外交艱難的時刻，成為超越國界，超越政治，讓台灣被全球看見的外交運動。

3，40年前，為維護美國華人對政府的向心力，積極開始參與僑社活動，出錢出力，幫助開始凋零的老僑社團，出任洛杉磯 華埠雙十國慶升旗的場地布置負責人，一直堅守崗位到晚年。華埠國慶遊行的大型國旗也是其獨力出資製作，成為許多相關活動的重要道具。每年均獲僑務委員會頒贈嘉勉。

4，1991年1月獲全僑民主和平連盟聘請擔任理事。

5，1995年8月出任太平洋體育文藝活動中心榮譽理事長

6，1997年11月擔任中國國民黨 義務幹部，並因熱心服務，表現優異，獲海外工作會頒獎。

7，1997年11月獲中國國民黨頒榮譽狀，獎勵忠黨愛國，奉行三民主義，熱心服務民眾，始終不渝。

8，1998年10月，馬英九競選台北市長後援總會敦聘擔任後援總會委員。

9，1999年美國中華體育聯誼會積極參與台灣921地震賑災行動，對促進災後重建工作貢獻良多，台灣921地震救災督導會報召集人連戰頒感謝狀。

10，1999年5月獲中國國民黨海外工作會頒獎表揚。

11，2001年3月擔任洛杉磯地區三民主義統一中國大同盟第19屆顧問。

12，2001年7月，擔任中國國民黨中央委員會第16屆中央評議委員。

13，2000年9月 中國國民黨連戰主席訪美期間，聯繫綜理各項訪問事務，所籌辦活動盛況空前，獲海外工作會特頒感謝狀。

14，2002年3月當選中國國民黨美西南區常務委員。

15，2003年12月獲聘擔任連戰、宋楚瑜選戰全國總部負責人。

16，2004年1月 獲中國國民黨中央委員會頒贈華夏三等獎章，表彰積極參予2004年總統大選輔選工作，慷慨捐輸，竭盡心力。

17，2010年開始參與協助僑務委員會辦理國際事務青年人才培訓計畫，設宴款待所有學員，展現海外華人支持政府之熱忱

18，贊助南加州中國大專院校聯合校友會每年在華僑文化中心舉辦的母親節園遊會活動，每年均獲頒獎表揚。

19，2011年擔任美西南建國百年籌委會秘書長，協助中華民國建國100年慶祝活動美國西南地區籌備委員會推動各項慶祝活動，包括擔任百齡薪傳聖火傳遞運動會召集人。

20，晚年創辦「洛杉磯僑界急難救助協會」，提供僑胞、旅外國人、度假、打工及留學生的關懷與救助，同時提供各項關懷及預防課程，並編輯「洛杉磯關懷救助手冊」，分送洛杉磯地區僑社。