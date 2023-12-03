我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家有祖母、幼兒…洛城男擊斃入室竊賊 鄰居叫好

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機無駕照、一大堆黑歷史

洛縣PV島燈光假日遊行 華人社團首亮相

派洛斯福德訊
美國加州南灣華人協會的健美隊在短短兩周時間內，排練出 了中國⺠族舞蹈「扇舞」。（美國加州南灣華人協會）
美國加州南灣華人協會的健美隊在短短兩周時間內，排練出 了中國⺠族舞蹈「扇舞」。（美國加州南灣華人協會）

洛杉磯縣羅林山莊市（Rolling Hills Estates） 主辦「燈光假日遊行」（Holiday Parade Of Lights），是Palos Verdes半島上最盛大的年度節慶活動。今年，遊行隊伍中加入了華人參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城市活動中亮相。

視頻來源：美國加州南灣華人協會 記者趙健/後製

遊行活動12月2日下午6時開始，節日花車、遊行隊伍、聖誕老人伴隨著熱鬧的音樂，穿過燈火通明的城市中心。其中，由美國加州南灣華人協會組織的華人遊行隊伍最為引人注目，大熊貓、舞龍、扇子舞、紅綢舞等精彩節目，伴隨著耳熟能詳的中國歌曲和精美的傳統服飾，為遊行注入了多元的文化元素，贏得觀眾們的歡呼及喝彩。

美國加州南灣華人協會介紹，走在舞蹈隊伍最前方的是由小朋友們組成的舞龍隊，其中年齡最小的參與者僅5歲。而在遊行隊伍的後方，華人民眾自發加人，跟隨遊行隊伍一同前進。其中，一位86歲高齡的老華僑Shaw，在下午3時就到場支持，從頭到尾精神抖擻沒有掉隊 ，還不停為大家拍照錄像。

協會創會會長王薇表示，感謝協會領導團隊的團結協作，和兄弟社團以及南灣民眾的大力支持，讓我們今年首次代表華人社團參與這個擁有26年歷史的慶祝活動，成功地展示了南灣華人的精神風采和積極參與社區活動的熱情。 「我們是參與者，也是文化的傳承者和社區的建構者。 」

今年「燈光假日遊行」的隊伍中加入了華人參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城...
今年「燈光假日遊行」的隊伍中加入了華人參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城市活動中亮相。（美國加州南灣華人協會）
走在舞蹈隊伍最前方的是由小朋友們組成的舞龍隊，其中年齡最小的參與者僅5歲。（美國...
走在舞蹈隊伍最前方的是由小朋友們組成的舞龍隊，其中年齡最小的參與者僅5歲。（美國加州南灣華人協會）
具有中國特色的大熊貓、舞龍、扇子舞、紅綢舞等精彩節目，伴隨著耳熟能詳的中國歌曲和...
具有中國特色的大熊貓、舞龍、扇子舞、紅綢舞等精彩節目，伴隨著耳熟能詳的中國歌曲和精美的傳統服飾，為遊行活動注入了多元的文化元素。（美國加州南灣華人協會）
今年「燈光假日遊行」的隊伍中加入了華人參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城...
今年「燈光假日遊行」的隊伍中加入了華人參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城市活動中亮相。（美國加州南灣華人協會）

華人 加州 洛杉磯

上一則

走線客打黑工薪水落差大…他月入6000 想盡快回本

下一則

湖南到洛城 22歲走線 他遍嘗人間冷暖

延伸閱讀

華府12/2節日船隻遊行 The Wharf港口登場

華府12/2節日船隻遊行 The Wharf港口登場
好萊塢聖誕遊行 南加華聯擴至5方隊、250人搶眼

好萊塢聖誕遊行 南加華聯擴至5方隊、250人搶眼
好萊塢聖誕遊行 南加華聯方陣展現華人風采 獲掌聲不斷

好萊塢聖誕遊行 南加華聯方陣展現華人風采 獲掌聲不斷
好萊塢聖誕遊行 今街頭登場

好萊塢聖誕遊行 今街頭登場
繁榮華埠總會 12╱17聖誕贈禮物遊行

繁榮華埠總會 12╱17聖誕贈禮物遊行
南灣最大手作市集「SJMADE Holiday Fair」登場 免費入場、停車

南灣最大手作市集「SJMADE Holiday Fair」登場 免費入場、停車

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45
工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（取材自KTLA電視台畫面）

華女好市多停車場被搶包拖行 頭部受重創 暫無生命危險

2023-11-28 01:20
專家提醒，購買低價機票，其他服務可能都需要額外收費。（受訪者提供）

20元便宜機票可飛美國多地 專家提醒購買注意事項

2023-11-26 16:26

超人氣

更多 >
吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財

吉星保護 「3星座」12月運勢紅到發紫 有望加薪發橫財
甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間

甄妮爆當年與林青霞「2女1男同床過夜」：我睡中間
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重