洛縣PV島燈光假日遊行 華人社團首亮相

美國加州南灣華人協會的健美隊在短短兩周時間內，排練出 了中國⺠族舞蹈「扇舞」。（美國加州南灣華人協會）

由洛杉磯 縣羅林山莊市（Rolling Hills Estates） 主辦「燈光假日遊行」（Holiday Parade Of Lights），是Palos Verdes半島上最盛大的年度節慶活動。今年，遊行隊伍中加入了華人 參與者，這是華人團體首次在這一歷史悠久的城市活動中亮相。

視頻來源：美國加州 南灣華人協會 記者趙健/後製

遊行活動12月2日下午6時開始，節日花車、遊行隊伍、聖誕老人伴隨著熱鬧的音樂，穿過燈火通明的城市中心。其中，由美國加州南灣華人協會組織的華人遊行隊伍最為引人注目，大熊貓、舞龍、扇子舞、紅綢舞等精彩節目，伴隨著耳熟能詳的中國歌曲和精美的傳統服飾，為遊行注入了多元的文化元素，贏得觀眾們的歡呼及喝彩。

美國加州南灣華人協會介紹，走在舞蹈隊伍最前方的是由小朋友們組成的舞龍隊，其中年齡最小的參與者僅5歲。而在遊行隊伍的後方，華人民眾自發加人，跟隨遊行隊伍一同前進。其中，一位86歲高齡的老華僑Shaw，在下午3時就到場支持，從頭到尾精神抖擻沒有掉隊 ，還不停為大家拍照錄像。