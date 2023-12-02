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洛市警局通緝連環殺人犯 3天槍殺3遊民

洛杉磯訊
洛市警局1日召開記者會，發布了連環殺人案的信息。（洛杉磯市警局）
洛市警局1日召開記者會，發布了連環殺人案的信息。（洛杉磯市警局）

洛杉磯市警方目前正在搜索一名連環殺人兇手，該嫌犯在3天內槍殺了3名遊民

三起兇案分別發生在11月26日、27日、29日凌晨。在這三起案件中，兇手採取相同殺人手法，慢慢靠近正在熟睡的遊民，開槍殺害他們後，駕駛一輛雙門轎車離開。三起兇案地點分別位於南洛杉磯Westmont地區、洛杉磯市中心以及東洛杉磯Elysian Park附近的洛杉磯河道上。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）12月1日通過洛杉磯市警局總部發布緊急通告，敦促在大街上的無家可歸者前往政府準備的庇護所或是結伴而行。市府的遊民服務人員將出動，盡可能多地將遊民安置進庇護所。

同時洛杉磯遊民服務局（LA Homeless Services Authority）也表示，在警方搜索嫌犯過程中，將開放冬季庇護所，讓工作人員將遊民安置進去。

洛市警察局長摩爾（Michel Moore）表示，警局已經對三起命案現場的監控錄像進行了分析，發現了同一人作案的身影。摩爾並未透露兇嫌的具體特徵，只說他在三起命案中均身著套頭帽衫。警方發布了嫌犯的車輛，但未能分析出具體的車型和車牌。

第一起命案發生在11月26日凌晨3時10分，地點為Westmont地區靠近110號街和Vermont大街。死者為37歲的Jose Bolanos，當時他正在一個廢棄的沙發上睡覺，兇嫌靠近他，開槍殺害了他。第二起命案發生在11月27日凌晨4時45分，在洛市中心遊民街，62歲的Mark Diggs正推著推車走在大街上。他找到一個充電板後，將手機插進去充電，隨後靠在牆上睡著了。此時兇嫌靠近他槍殺了他。第三起命案中，死者為一名52歲的男子。當時在東洛杉磯靠近18號街和Pasadena大街的路邊睡覺，兇嫌悄悄靠近槍殺了他。

目前洛杉磯市警方將搜索範圍擴展至洛市以外，並在找尋可能的其他受害人。摩爾表示這些受害人被殺害時都是落單的。洛市警局已通知附近的格蘭岱警局、巴沙迪那市警局以及長堤市警局對最近的槍案進行分析，看是否與這起連環殺人案相關。

連環殺手嫌犯照片以及嫌疑人駕駛的雙門轎車。（洛杉磯市警局）
連環殺手嫌犯照片以及嫌疑人駕駛的雙門轎車。（洛杉磯市警局）
三起命案發生的地點。（洛杉磯市警局）
三起命案發生的地點。（洛杉磯市警局）

洛杉磯 遊民 庇護

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