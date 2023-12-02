聖地牙哥邊境截獲價值$28萬冰毒

加州聖地牙哥邊境巡邏隊截獲價值約28萬美元的冰毒。（CBP提供）

加州聖地牙哥 （San Diego）邊境巡邏隊，日前在 8 號州際公路的一個停車站查獲了價值 25 萬美元的冰毒（methamphetamine）。

影音來源：CBP；後製：記者丁曙

巡邏隊員在巴克曼斯泉（Buckman Springs）出口附近的州際公路上對一輛藍色皮卡車進行了交通攔截。當特勤人員與該名美國男性公民司機詢問時，他們發現卡車車廂裡有四個大行李袋。邊境巡邏警犬隊接著對攔截的卡車進行了空氣嗅探，最後發現了毒品 的存在。 特勤檢查了行李袋，發現多個透明包裝，內含晶體狀物質。

測試顯示，包裹內含有甲基安非他命。該冰毒重約 188 磅，估價市值為 28萬1940美元。目前，司機和毒品被移交給聖地牙哥縣警察局進一步調查和處理，該車輛被邊境巡邏隊扣押。

巡邏隊長丹尼爾（Patricia D. McGurk-Daniel）說，「我們的特工將繼續不懈地工作，以確保我們的社區安全，並確保這些危險藥物遠離我們的街道」。

2023 財年，聖地牙哥邊境巡邏隊緝獲了超過 1800 磅冰毒（methamphetamine）、2100 磅可卡因（cocaine）、111 磅海洛因（heroin ）和 1285 磅芬太尼（fentanyl）。