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2024橙縣傳統週 推台灣文化融社區

橙縣訊
橙縣台灣傳統週籌備委員會檢討會議暨感恩餐會大會照。(橙僑中心)
橙縣台灣傳統週籌備委員會檢討會議暨感恩餐會大會照。(橙僑中心)

橙縣台灣傳統週籌備委員會5位召集人於112年11月29日晚間，假凱悅軒餐廳邀請協辦單位七大僑團負責人，一起參加2023年橙縣台灣傳統週檢討會議暨感恩餐會，以表達對大家辛勞籌辦台灣傳統週的感激之情。

會議上，橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如席間表達對5位召集人及協辦七大僑團的感謝之情。她強調台灣傳統週是橙縣台美人的重要傳統活動，凝聚力量、推動台灣文化融入社區。對五位召集人的領導和協辦單位的參與表示讚揚，認為正是這樣的合作才使得橙縣的台灣傳統週得以成功舉辦，並期許透過這樣的文化盛事促進社區凝聚，為台灣文化在橙縣綻放光彩。

接續，各召集人與各大僑團負責人熱烈分享本年活動籌辦的過程心得，並對今年活動給予高度評價與寶貴回饋。

在聽取與匯集現場每位來賓的想法後，橙縣台灣傳統週籌備委員會的五位召集人特別表示，2024年的台灣傳統週將繼續秉持將台灣形象發揚的精神，繼續規劃各個精彩活動，透過音樂、戲劇、美食、藝術、講座、傳統技藝等方式，向大家介紹與體驗充滿魅力、多元文化的台灣，台灣傳統週開幕典禮當日要恢復往年的「台灣小吃」品嘗活動，並配合僑務委員會遴派優秀的文化表演團體，與當地大學合作進行巡演，明年的「天使隊台灣日」(Angels Taiwanese Heritage Night )預計在5月29日舉行，屆時將對戰強勁對手洋基隊，不可錯過精彩節目，相關活動資訊可至橙僑中心官網（www.ocac.gov.tw/la1）查詢，或加入橙僑中心FB，隨時掌握最新活動訊息。

橙縣台灣傳統週籌備委員會5位召集人呂耀勳博士、林翠雲、徐湛生、黃河芬僑務諮詢委員及張欣珠僑務顧問出席會議。七大協辦僑團是加州柑縣台美商會、柑縣台灣同鄉會、橙縣華人獅子會、橙縣華人商會、柑縣台灣醫師及牙醫師公會、台灣人公共事務會柑縣分會及台美菁英協會柑縣分會。

橙縣華人獅子會會員與美國友人觀賞臺灣傳統週文化巡演活動，刊登於橙縣華人獅子會Th...
橙縣華人獅子會會員與美國友人觀賞臺灣傳統週文化巡演活動，刊登於橙縣華人獅子會TheWrap上。(橙僑中心)

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