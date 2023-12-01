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南加苗圃連被盜 AirTag追蹤器直搗賊窩

橙縣訊
竊賊在苗圃店偷走盆栽。（ABC 7）
竊賊在苗圃店偷走盆栽。（ABC 7）

橙縣新港灘（Newport Beach）一家苗圃商店使用AirTag追蹤器抓獲了一名竊賊，該竊賊被指控在幾周內偷竊了數千元的商品。

影音來源：ABC 7，洛杉磯採訪中心後製

10月12日，羅傑花園（Roger's Gardens）的監控畫面拍下嫌犯將盆栽植物和樹木裝滿購物車，然後裝上卡車並開車離開的畫面。

羅傑花園的營運經理沙利文 (Michael Sullivan) 說，「我們的商店到處都安裝了安全攝像頭，包括停車場。」

在接下來的幾周內，這家苗圃商店又遭到兩次盜竊。沙利文說，「竊賊偷了一個重約150磅的大噴泉，每個盆栽價值 300元，以及一些昂貴的東西。」

新港灘警方隨後加強了巡邏，但未能逮捕嫌犯。

沙利文表示，11月16日，這名竊賊再次作案，並偷走了更多物品，其中包括一張長凳。這次，他親自動手，在許多商品中植入了Apple AirTags，希望能追蹤到嫌犯。

沙利文說，「我看到其中一個 AirTags 已經搬到了爾灣（Irvine）的某個位置，所以我當時就有了地址，我拍了一張截圖，並在凌晨2點將其發送給了警探。」

警察前往該地址，發現了這個「被盜綠化植物的庇護所（a sanctuary of stolen greenery）」。

沙利文說，「他前院的每一樣東西都像我們的花盆、噴泉、植物，還有一張長凳。這些基本上都是用我們失竊的物品裝飾的。」

當局繳獲了價值超過8000元的物品，嫌犯被捕並面臨四項重大盜竊重罪指控。

沙利文表示，許多零售商似乎對盜竊行為都表現出一種冷漠態度，甚至認為這是做生意的成本。我們不同意這種做法，我們會追究任何從我們這裡偷走東西的人。

竊賊老巢繳獲的失竊物品。（ABC 7）
竊賊老巢繳獲的失竊物品。（ABC 7）

洛杉磯 零售商 橙縣

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