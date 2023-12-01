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南加大專校友會45屆年會 服務聯誼成功行

記者啟鉻／洛杉磯即時報導
南加州中國大專院校聯合校友會第45屆年會記者會大合影。（記者啟鉻／攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會第45屆年會記者會大合影。（記者啟鉻／攝影）

加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA)1日在洛僑中心舉行第45屆年會記者會。洛僑中心主任陳敏永受邀參加並致詞。本屆年會口號「聯合校友大專情，服務聯誼成功行」，將舉行會長理事長副會長交接儀式。年會還設有抽獎環節，彩券抽獎的獎品加獎金額超過2萬5000元，其中大獎之一是華航提供的豪華經濟艙機票。

據悉，JCUAA第45屆年會（2023年會）於12月9日在聖蓋博希爾頓酒店舉行。2023年會長辛志超表示，本屆年會一個重要內容就是成功大學校友會回歸參會，對年會意義重大，是僑團凝聚團結的里程碑，所以才有年會口號「聯合校友大專情，服務聯誼成功行」。年會另一特色是旗隊入場，凸顯JCUAA的向心力，已經傳承20多年。他表示，僑團間互幫互利，才能壯大成長，做到最好。

洛僑中心主任陳敏永表示，JCUAA經過歷屆會長和所有各校友會努力，將台灣各校在洛杉磯校友鄉親凝聚在一起。每年舉辦的活動也愈來愈盛大，還支援友會的各式各樣活動。尤其台灣面臨的艱難處境，有JCUAA等社團彰顯台灣在國際能見度，這是具有非常意義的。他說，做僑務工作一直秉持一顆感恩的心，你們不僅支持中華民國台灣政府，也對僑教中心及同仁照顧的非常周到。這裡只說謝謝不足以表達感恩之情。最後祝賀JCUAA第45屆年會圓滿成功！

JCUAA2009年會長、僑務委員于仁豪在介紹年會節目時說，活動內容非常豐富，包括大專盃卡拉OK比賽冠軍及往屆獲獎者及JCUAA合唱團演唱、舞蹈表演、頒獎儀式、會長理事長副會長交接、候任會長及理事長致詞、抽獎環節等，也會邀請經文處處長紀欽耀夫婦高歌一曲。

記者會上，JCUAA2023年理事長黃美月僑務顧問、2003年會長徐菡美僑務顧問、2023年第一副會長僑務促進委員吳典龍等也相繼致詞。候任會長吳典龍表示，2024年1月1日正式接任JCUAA會長，該會已往對於僑社有幫助的好的活動都會保留，也會有一些創新活動。比如說舉辦現在較為流行的匹克球。2024年是美國大選年，會邀請專家舉辦美國選舉制度講座等，鼓勵海外鄉親積極投票。

2023年會長辛志超（右）與侯任會長吳典龍（左）合影。（記者啟鉻／攝影）
2023年會長辛志超（右）與侯任會長吳典龍（左）合影。（記者啟鉻／攝影）

中華民國 加州 聖蓋博

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