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國民黨蒙市分部成立侯康後援會

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
中國國民黨蒙市分部舉辦「侯康後援會」成立大會，全體支持者展現了對國民黨的堅定支持和團結精神。會場中充滿了激情與活力，當大家一起高聲喊出「國民黨加油」、「國民黨當選」等口號。（記者張庭瑜/攝影）
中國國民黨蒙市分部舉辦「侯康後援會」成立大會，全體支持者展現了對國民黨的堅定支持和團結精神。會場中充滿了激情與活力，當大家一起高聲喊出「國民黨加油」、「國民黨當選」等口號。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國國民黨蒙市分部11月30日下午在蒙特利公園市（Monterey Park）舉行「蒙市分部侯康後援會」成立大會，此次大會邀請黨內成員以及社區中的親朋好友參加，顯示出國民黨在海外華人社群中的積極互動與影響力，並為即將到來的選舉活動做準備。

蒙市分部常委張金翼分享了她對於國民黨和台灣政治的深切關注。張金翼提到，儘管自己年事已高，但她仍然熱衷於為國民黨和台灣的未來貢獻自己的力量。她也表達對國民黨歷史的尊敬，並表示希望能夠在有生之年，為國民黨盡一份心力，12月將舉辦一系列活動，希望能支持國民黨的發展和選舉活動。她也提到，雖然國民黨先前在選舉中處於不利地位，但她對國民黨的未來抱持樂觀態度。

僑務委員羅明也表達了對國民黨的堅定支持。作為一名越南華僑，羅明談到了他對台灣的親近感以及對國民黨的歷史情感。他批評了民進黨近年來的執政表現，指出許多台灣民眾生活困難，並強調國民黨在未來選舉中可能帶來的正面變化。羅明透露，他和許多朋友都計劃回台灣投票，支持國民黨。他進一步指出，如果國民黨不能在選舉中獲勝，台灣可能會面臨更嚴重的問題，如能源和水資源的短缺。

國民黨 蒙特利公園市 中華民國

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