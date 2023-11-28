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入室偷竊監控失效 賊用這工具遁形

記者趙健／洛杉磯市即時報導
透過網路很容易買到訊號干擾器。（Google截圖）
透過網路很容易買到訊號干擾器。（Google截圖）

華人社區入室盜竊案件頻發，越來越多的屋主在家中安裝了監控和警報設備，以提高房屋的安全性。 然而，隨著犯罪工具的不斷升級，有些設備對於盜賊來說等於形同虛設。

11月23日感恩節，洛杉磯縣阿蘇薩市（Azusa）一戶華人家被盜。 當晚，屋主參加聚會後回到家中，震驚地發現後院的玻璃門被打破，碎片散落一地，放入屋內的名牌包不翼而飛。更令人沮喪的是，家中安裝的監控設備全部失靈，盜竊過程沒有被拍攝下來，僅有一些模糊的影像記錄了竊賊接近和離開房屋時的情況。

經過調查後屋主才得知，竊賊之所以能夠隱匿自己的作案過程，是因為攜帶了信號干擾器（Signal Jammer）。 這種電子裝置透過發射更高強度的無線訊號，干擾或阻斷WiFi路由器、手機、無線通訊設備等目標設備的正常通訊，從而使它們無法正常運作。由於訊號干擾器的影響，倚賴無線網路或藍牙運作的監控設備無法將數據或圖像正確地傳送至接收器。

在美國，訊號干擾器是一種被聯邦法律明令禁止的電子設備。 聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，簡稱FCC）資料顯示，信號干擾器可能導致日常生活中的正常通訊被擾亂，如911緊急通訊、公共安全通訊等。因此，無論是在企業、教室、住宅或車輛內，民眾都不可以使用這類設備，當地執法機關也不例外。

然而，透過互聯網，仍然很容易購買各類訊號干擾器，價格範圍從幾十元至幾百元不等，賣家的發貨地點通常在國外。

為了預防被這類設備干擾，智慧家庭服務商Procity Smart Solutions負責人Richard建議，屋主在房屋的關鍵位置上安裝有線監控攝像頭。儘管有線設備的價格較高，佈線也較為複雜，但他們不會被其它信號干擾，更加穩定可靠。 Richard還提醒，最好為家中的警報監控設備準備一套額外的蓄電系統，以確保電源被盜賊切斷後仍可正常工作。 此外，還需注意屋外的警示標識上不要包含監控設備的具體品牌名稱，「這就像是在向專業小偷招手」。

聯邦通訊委員會提醒，民眾在日常生活中如果認為自己的通訊設備受到干擾，或想要舉報銷售、運輸或進口訊號干擾器的行為，可以透過FCC消費者投訴中心網頁consumercomplaints.fcc.gov提交投訴。

感恩節當晚，阿蘇薩市一戶華人家庭遭入室盜竊，竊賊利用訊號干擾器成功躲過監控設備的...
感恩節當晚，阿蘇薩市一戶華人家庭遭入室盜竊，竊賊利用訊號干擾器成功躲過監控設備的偵測。（受訪人提供）

華人 洛杉磯

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