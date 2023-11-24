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不用再跑加州了 In-N-Out漢堡店進軍新墨西哥州

先漲價再優惠 誘人折扣沒那麼香…這些商家都有黑歷史

強化節日商業區治安 艾市警察徒步巡邏

洛杉磯訊
艾爾蒙地市警察在商場門外與市民對話。(市府公關)
艾爾蒙地市警察在商場門外與市民對話。(市府公關)

年末節日假季來臨，艾爾蒙地警察局（El Monte Police Department）調派警員在該市中心商業區徒步巡邏，確保假日期間民眾購物和用餐獲得安全和愉快的體驗。在人口稠密地區進行徒步巡邏，警員可以了解社區狀況並與社區互動，而巡邏車經常會錯過這一點。雖然警察仍會在附近配備巡邏車，但他們將主要專注於與小型企業建立互動關係，幫助他們的買賣順利、生意成功。

艾爾蒙地警察局長傑克費雪 (Jake Fisher) 說，「我們希望整個城市都知道，艾爾蒙地是這個假期購物和用餐的安全場所，公共安全是艾爾蒙地的首要任務」。

艾爾蒙地市府經理馬丁內斯 (Alma Martinez) 說，「這是艾爾蒙地選民批准的社區福祉公投案（Measure PC Community Benefit）資金，對本市商業界產生積極影響的一個范例」。

除了徒步巡邏外，艾爾蒙地警察局還提醒社區，在假日期間應牢記相關安全做法。去實體店購物，最好與朋友或家人一起去，特別是在晚上可以提高安全性。選擇光線充足且人口密集的購物區，並將車停在靠近入口的光線充足的地方。保持警覺，注意周圍環境，避免過度使用手機分心，並妥善保管貴重物品。保護車輛，鎖好車門，將購物袋藏在後備箱中，並確保沒有貴重物品可以看見，防止盜竊。

在網路購物安全方面，如果網路購物，請使用安全網站，並小心網路釣魚詐騙，追蹤自己的訂單和交貨情況。最好無現金交易，習慣使用信用卡或金融卡，而不是攜帶大量現金。確定一個緊急聯絡人，並將他或她的聯絡方式輸入手機，並且保持手機電量充足。

在兒童安全，密切注意兒童，尤其是在擁擠的地方，並且教會他們如果走散了該怎麼辦。

最後相信自己的直覺，如果感覺有些不對勁或不舒服，請尋求幫助或離開該區域。

艾爾蒙地市警察探望接受理療的老人。(市府公關)
艾爾蒙地市警察探望接受理療的老人。(市府公關)
艾爾蒙地市警察街頭巡邏與市民及孩童互動。(市府公關)
艾爾蒙地市警察街頭巡邏與市民及孩童互動。(市府公關)
艾爾蒙地市警局推出節日季步行巡邏維安措施。(市府公關)
艾爾蒙地市警局推出節日季步行巡邏維安措施。(市府公關)

艾爾蒙地 信用卡 釣魚

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