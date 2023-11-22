巴沙迪那感恩節火雞餐 遊民低收入者分享溫暖

社區民眾和組織捐贈了800多隻火雞、850個餡餅、5000多份餐捲和800盒馬鈴薯泥。（聯合車站遊民服務中心）

每年假日季節，非營利組織聯合車站遊民 服務中心（Union Station Homeless Services ）都會組織感恩餐免費派送活動，這項傳統延續至今已有50年。11月22日一早，幾十名志願者在聯合車站遊民服務成人中心（Adult Center）不停忙碌，為無家可歸的遊民和需要幫助的家庭準備熱氣騰騰的食物。

視頻來源：記者趙健

活動從上午9時開始，直至下午3時，現場設有排隊和得來速(drive-through)兩種取餐通道，方便受助者領取。餐盒內的食物品類多樣，包括火雞、餡餅、麵包、土豆泥和沙拉等傳統的感恩節配餐，十分豐盛。除了免費的食物外，主辦方還準備了桌椅提供民眾落座用餐。

現場不少志願者已是該活動多年的資深志願者。南巴沙迪那前任華裔市長周國康（Bob Joe），已經連續10年參與巴沙迪那感恩餐派發，他說，幫助有需要的人是分享愛的一種方式，也是他這麼多年堅持參與這個活動的動力，他希望將溫暖和關懷傳遞給更多人。

據主辦單位介紹，為滿足社區的需求，社區民眾和組織捐贈了800 多隻火雞、850 個餡餅、5000 多份餐捲和800 盒馬鈴薯泥。 這些食物主要來自當地居民、民選官員、名人家族、社區組織和機構的捐贈，南加州 天然氣公司（SoCalGas）也為這項傳統活動提供了3萬元善款。

聯合車站無家可歸者服務中心執行長Anne Miskey表示，在感恩節發送餐點給無家可歸者和低收入 戶家庭，已是跨越50年的傳統。他們在上周已向需要幫助的民眾分發了未加工的食材，可供受助者自行烹飪。當天，他們提供的則是預處理食物，加熱後即可食用。「我們知道今年由於物價的上漲，許多人的食物沒有保障，更負擔不起感恩節大餐。」