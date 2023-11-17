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橙縣男保姆猥褻16男童 判刑707年8個月

洛杉磯訊
南加州橙縣前兒童保姆涉性侵17名未成年受害者，被控34項罪行，獲刑707年零8個月，可能終身服刑。（abc7電視台）
南加州橙縣前兒童保姆涉性侵17名未成年受害者，被控34項罪行，獲刑707年零8個月，可能終身服刑。（abc7電視台）

加州橙縣科柯斯塔梅沙（Costa Mesa）的34歲前兒童保姆扎克熱夫斯基（Matthew Antonio Zakrzewski），因涉嫌在2014年至2019年期間對17名未成年受害者實施性侵犯及展示色情刊物，於11月17日（週五）被判處707年零8個月的刑期，最終可能服刑終身。在審判中，陪審團也聽取了其他兩名男孩有關的證據，其中一名男孩據稱曾遭到性侵犯，但地區檢察官奧利弗（Juliet Oliver）則表示，被告並未被控告對這些聲稱的受害者進行攻擊。

多名家長當日在橙縣縣高等法院（Orange County Superior Court）向法官門寧格（Kimberly Menninger）陳述被告的罪行對他們的影響。一名受害者表示原諒被告，另一名則懇求他尋求宗教救贖。其他家長則要求最嚴厲的刑罰，指稱被告為「操縱大師」。一位祖母甚至表示死刑對他來說都太過輕鬆，另一位母親則因為讓被告進入她們的生活而感到終生內疚。一位媽媽更是回憶起因兒子患有潰瘍而帶他去看醫生的情形，現在她才終於意識到是因被告長期虐待所導致。

奧利佛在結案陳詞中指出，被告的電腦中存有大量關於戀童癖的資料，其中一章甚至標題為「狩獵季節」，顯示他對受害者進行蓄意獵取。檢察官還指出，扎克熱夫斯基拍攝大量的犯罪證據，包括一段視頻顯示他與一名男孩的不當互動，試圖將其「正常化」。

但被告的公設辯護人瑞安（Jennifer Ryan）則表示，有些指控中的影像並非如檢方所述那般「有害」。她反駁有關被告的多項不當指控，如他指示狗舔舐男童私處、或男童在他腿上等影片。並指出審判中的某些證據僅顯示兒童正常的行為。瑞安指出，部分指控中的影像並非像檢方所說的那樣具有問題，她特別提到審判中的一些證據，例如展示「兩個孩子穿著內衣跑來跑去」的畫面，瑞安認為這些並不構成不當行為。

瑞安進一步爭辯，指出孩子們有時會沒有穿衣服到處跑動，或者一個小男孩僅穿著短褲奔跑，這些行為本身並不違法，也不應被視為有害。她的辯護旨在質疑檢方對被告行為的解讀，並強調這些行為在特定情境下可能被誤解。

此外，瑞安還提到扎克熱夫斯基在行為障礙兒童方面的相關工作背景。她也強調他擁有多年的相關經驗，接受過心肺復甦術的培訓，並且接受過背景調查。

在反駁瑞安的辯護論點中，奧利弗則強調被告扎克熱夫斯基收集的影片數量之多，這也被視為案件的一個關鍵因素。她指出，這些大量的影片不僅展示被告行為的範圍和性質，而且突顯案件的嚴重性。她也堅稱扎克熱夫斯基應對34項被指控罪行承擔全部責任。

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