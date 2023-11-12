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如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

洛杉磯訊
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

11月11日凌晨，洛杉磯市有存貨區（storage yard）發生大火，超過100名消防員參與救火，起火原因仍在調查中。這場大火導致10號公路市中心部分路段關閉，截至12日下午2時30分，部分路段仍處雙向封閉狀態，重新開放時間未知。加州州長紐森(Gavin Newson)宣布當地進入州緊急狀態，以便獲得更多資源進行災後清理。

洛杉磯市消防局（LAFD）稱，11日凌晨，洛市東14街1700號附近的一個大型存貨區場生火災，該區靠近10號公路。有超過100名消防員參與救火，大火燒毀8英畝土地，相當於6個美式足球場。大火還吞噬一輛被困在路上的消防車，和幾輛民用車輛，沒有市民或消防員在火災中受傷。

火災導致10號公路阿拉米達街（Alameda）到東洛杉磯立交橋段關閉，目前尚不清楚火災發生原因。受影響路段封閉超過24小時後，加州交通局（Caltrans）官員表示，他們仍在評估損失情況，暫時無法透露該段公路何時可以恢復通車。許多民眾擔憂，受火災影響的路段屬於交通要道，工作日在該區域行駛的車輛上百萬，關閉將對13日（周一）通勤造成很大影響。

加州交通局發言人旺德（Lauren Wonder）表示，「很多混凝土從柱子上剝落，立交橋底部可能受損嚴重。是否能安全通車，仍需等待評估，目前無法給出重新開放時間，加州交通局會盡全力工作，讓交通更快恢復。」旺德還指出，如果立交橋的損壞主要是表面性的，橋上交通將可很快恢復；但如果是內部損壞，就可能需要一周甚至一個月的時間進行修復。

12日下午召開的新聞發布會上，洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）形容災後清理工作，如同1994年的北嶺大地震。貝斯說，不幸的是，受火災影響的道路，在幾天內幾乎不可能完全恢復通車。原本居住在該立交橋下的遊民，則已被妥善安置。

火災和交通管制問題，也引起加州州長紐森關注。紐森指出，表面看起來有問題的地方，可能並非癥結所在，問題出在橋面，是否能安全通車，將是調查重點。紐森還宣布洛杉磯縣進入緊急狀態，以幫助清理和修復。

洛杉磯市消防局消防員在現場。（取材自加州交通處X）
洛杉磯市消防局消防員在現場。（取材自加州交通處X）
大量汽車被燒毀。（取材自加州交通處X）
大量汽車被燒毀。（取材自加州交通處X）

洛杉磯市市長貝斯表示，她已指示市府相關部門，制定相關因應計劃，以最大程度減輕對市民出行影響。貝斯已經與美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）進行交談，後者表示白宮已做好提供幫助的準備。

根據加州交通局建議，任何計劃在洛杉磯市中心或附近地區觀看大型體育賽事的民眾，應提前尋找替代路線，以及做好可能嚴重延誤的準備。

洛杉磯市政府敦促駕駛人避開10號公路封閉路段，轉而其他公路，如60號、5號和101號公路通行。除此之外，不建議將通行方案更改為在10號公路行駛至封閉區域附近時，再離開10號公路使用市區街道繞過封閉路段的方式通行。

11月11日凌晨，洛杉磯市一存儲場發生大火。（Citizen App）
11月11日凌晨，洛杉磯市一存儲場發生大火。（Citizen App）
在洛杉磯市長貝斯視察了立交橋受損情況後，州長紐森宣布洛杉磯縣進入緊急狀態。（KT...
在洛杉磯市長貝斯視察了立交橋受損情況後，州長紐森宣布洛杉磯縣進入緊急狀態。（KTLA）
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

洛杉磯 加州 紐森

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