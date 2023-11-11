福爾摩沙博物館年會 融合藝術科技和台灣文化

梁丁貴強調了鄭達志醫師無私救人的英勇行為，激發了自己創作的動機，希望通過雕像將這種精神傳遞給更多人。（記者張庭瑜/攝影）

福爾摩沙藝術科技博物館 11月11日（週六）在太平洋棕櫚度假村（Pacific Palms Resort）舉辦年會，慶祝成立三周年。當天活動包括3場論壇、藝術展覽、人像漫畫展示以及午宴和專題演講等，活動亮點包括許正雄醫師歌唱表演、台美小姐歌舞表演，以及台灣樂團提琴演奏等，專題演講探討AI 在醫療領域的應用，以及來自瑞士和德國 的台灣鄉親介紹WHA等活動。

福爾摩沙藝術科技博物館成立於2021年，也是海外第一家由台灣人集資成立的博物館，其使命在於推動、推廣和展示來自台灣的卓越人才、文化和科技在美國和世界各地的貢獻和成就。博物館與多個國家博物館和文化藝術社會服務機構合作，通過文化藝術品、文物、電子影像、文字書刊、口述紀錄和表演來完整呈現台灣人對社會的貢獻。博物館的目標是以專業和主流社會宣傳方式介紹台灣專業人才的創作和偉大事蹟。

年會中，講人像雕塑的梁丁貴博士特別製作鄭達志醫師的雕像，以紀念他在教會槍擊案中的英勇行為。梁丁貴表示，他之所以決定製作這座雕像，是因為他被鄭達志的無私行為所深深感動。雕像的製作過程六到七個月，使用了特別選擇的黏土材料，並不斷與鄭達志的家屬溝通，確保雕像符合其期望。梁丁貴希望這座雕像能在公共場合展出，展示鄭達志的精神，但也尊重家屬目前希望低調的意願。

執行長暨活動策展人蘇奐豪表示，本次展出的「台灣之美」藝術展覽巡迴已經擴展到歐洲，共展示了十位台灣藝術家的多元才華。展覽也將於12月10日回到美國在橙縣特別展出。而本次展覽涵蓋了從傳統到抽象的藝術作品，反映了台灣人民的情感聯繫和社會意識。蘇執行長也強調了展覽的使命，是希望培養大眾對藝術的理解並促進文化交流。這些展覽不僅是展示台灣藝術家的平台，也是國際藝術對話的橋樑。展覽中也更好突顯台灣豐富的文化遺產和藝術的普世語言。