洛市中心儲藏場大火 10號公路關閉交通堵塞

大火一路從儲藏場蔓延至高架橋下，導致10號高速公路部分路段封閉。（abc7電視台）

洛杉磯 市中心一處大型儲藏場11日（週六）爆發嚴重大火，該火災起初爆發於一個4萬平方呎的儲藏場，隨後迅速蔓延至鄰近地區。由於火勢猛烈，10號高速公路的雙向通道不得不封閉，更造成周邊交通嚴重堵塞。

消防局於當天凌晨12時22分接獲通報，稱東14街1700街區爆發大火（ 1700 block of East 14th Street）。火災不僅摧毀兩個合計約8英畝、相當於6個標準足球 場的大小儲藏場，還導致多輛拖車、一輛消防車和數輛民用車受損。所幸，消防隊保住了三棟鄰近的商業建築，且無人員受傷。

為支援滅火行動，當地水電部門也協助調整水壓，處理了一根掉落在14街的帶電高壓電線。而救火期間還導致洛杉磯消防局17號消防車被困並嚴重損毀。交通部門為此發出SigAlert，暫時關閉10號高速公路的阿拉米達街（Alameda Street ）出入口，造成該地區交通堵塞數英里。

消防人員經過數小時作業，於凌晨2時30分左右利用推土機撲滅大部分火源，並保護了大量儲藏場內的貨物。天明後，工業區中心的高速公路立交橋上可見到扭曲的護欄和破損的混凝土。加州 交通局工程師仍在現場評估損害，以決定何時能安全重開高速公路，預計這條路段至少需要封閉24小時。