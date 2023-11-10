台灣電影亮相亞洲影展 為角逐奧斯卡暖身

第九屆亞洲國際電影節「台灣電影日」，紀欽耀處長（右三）及其夫人（右二）夫婦與台灣書院簡德源主任（左一）並肩而立，與《關於我和鬼變成家人的那件事》的導演程偉豪（左二）以及監製金百倫（右一）出席，共同見證電影盛事。（記者張庭瑜/攝影）

第九屆亞洲國際電影節(Asian World Film Festival，AWFF)11月9日（週四）庫爾富城(Culver City)隆重登場，並與洛杉磯經文處台灣書院、文化內容策進院攜手推出「台灣電影日」，為代表台灣提名「第96屆奧斯卡 」的兩部影片舉辦特映會，為角逐奧斯卡最佳國際外語片暖身。

第一場特映影片「九槍」角逐最佳紀錄片，由著名導演蔡崇隆執導，深刻反映台灣東南亞移工所面臨的困難，引起觀眾深刻思考，並獲得極高評價。第二場特映影片「關於我和鬼變成家人的那件事」角逐最佳國際外語片，由程偉豪導演執導，以幽默灰諧的方式呈現另類同志 題材，贏得觀眾熱烈喝采。

經文處處長紀欽耀和夫人出席支持兩部台灣影片角逐奧斯卡，他們在紅毯上接受主持人訪問，並在「台灣電影日」開幕式致詞，向國際影人介紹兩部台灣影片的獨特之處。紀欽耀分別介紹了「九槍」的背景和意義，強調其對移工人權的關注。他還分享了「關於我和鬼變成家人的那件事」的成功，指出該片在台灣取得高票房並在國際平台，如Netflix等串流平台上獲得關注。

特映影片「九槍」長達1.5小時，紀實警方執法過程，引發觀眾深刻的反思。導演蔡崇隆以直觀且全面的方式處理這個議題，並呈現台灣政治和社會結構下外籍移工所遭受的壓迫、歧視和冷漠。蔡導演表示，這是一個全球性議題，他希望這部影片能夠引起台灣人民的反思和改進。

蔡崇隆解釋影片的兩個視角，一個是記者的報導角度，另一個是移工阮國非的靈魂視角，他們通過阮國非在社交媒體上的詩文和訪問越南家人，還原移工的生活，並強調移工也有尊嚴和夢想。他希望影片能夠跳脫二元對立，引發更多的思考，並找到解決問題的方法。

蔡崇隆指出，台灣在疫情解封後失聯逃跑的移工高達73萬，這個數字比嘉義的人口還多，這些移工怕被警方逮捕，逃到工地、工廠、伐木等地打黑工，他們留在台灣只是為改善家鄉的生活條件。他呼籲政府正視這個問題，尋求解決之道。

「關於我和鬼變成家人的那件事」的導演程偉豪和製片金百倫也在現場分享他們的作品。程導演表示，這個故事結合多種元素，如冥婚、同志、懸疑、靈異、愛情、動作和環保等，但核心價值是「愛」，能夠打破刻板印象，連結生死，跨越性別的議題。他們未來仍將堅守以愛為中心和多元的類型原則，計劃和「當男人戀愛時」導演殷振豪再次合作，拍攝「關於我和鬼變成家人的那件事」的續篇。

台灣書院簡德源主任也表示，當天有多位奧斯卡評審委員出席，從主持人的唱名就可得知兩部影片吸引了評審和貴賓觀看。參展電影都是經過50個亞洲國家或地區的甄選，代表官方參展奧斯卡和金球獎 的作品。此外，簡德源的團隊還精心準備台灣波霸奶茶和讓觀眾好奇的冥婚紅包，內含台灣鳳梨酥，象徵著「旺來」的好兆頭。