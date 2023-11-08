注意 南加橙縣公園 出現攜帶狂犬病蝙蝠

蝙蝠示意圖。（Unsplash）

橙縣 衛生官員10月25日（周三）宣布發現了一隻狂犬病檢測 呈陽性的蝙蝠。

據橙縣衛生局（Orange County Health Authority）官員稱，這隻患有狂犬病的蝙蝠於10月21日（周六）下午2點左右，在爾灣公園路（Irvine Park Road）1 號的社區公園西停車場附近被發現。

衛生局敦促任何可能接觸過蝙蝠或養有寵物並可能接觸過蝙蝠的人，前來接受可能的醫療護理，因為狂犬病主要是通过患有狂犬病的動物的咬傷傳播，受感染動物的唾液也可能傳播該病毒。

由於蝙蝠的牙齒非常小，咬傷有時會被忽略，狂犬病最常由蝙蝠傳染。

橙縣衛生局鼓勵如果任何人認為自己接觸過蝙蝠，應採取預防性治療。因為當症狀出現時，這種傳染病幾乎是致命的，而症狀可能需要幾周到幾個月的時間才會出現。該傳染病的急性期可持續2至10天，然後才會導致死亡。

據聯邦疾病防治中心 （Center for Disease Control and Prevention）稱，狂犬病早期症狀可能與流感相似，包括虛弱或不適，發燒，頭痛，咬傷部位有刺痛或搔癢感。 一段時間後，症狀可能會變得嚴重並發展為腦功能障礙，焦慮，錯亂，煩亂。在最嚴重的情況下，症狀包括神智失常，異常行為，幻覺，恐水症，失眠。

動物的症狀通常與感染狂犬病的人類症狀相同。橙縣衛生局也鼓勵可能去過該地區的寵物主人聯繫獸醫，了解自己的寵物是否有感染狂犬病的風險。

居民可以在上午8點至下午5點期間致電 714-834-8180或在下班後致電714-834-7792聯繫該機構。

為了盡量減少狂犬病的風險，官員建議居民避免與野生動物的所有接觸，確保貓狗接種狂犬病疫苗。睡覺時不要開著沒有紗窗的門窗。如果家中或其他建築物內發現蝙蝠，請聯絡動物管制中心，不要將寵物食品留在戶外，避免引來野生動物，確保用肥皂和水清洗所有動物咬傷，沖洗傷口並聯繫醫生，所有動物咬傷和流浪動物的目擊事件，應報告給橙縣動物護理中心（OC Animal Care）。