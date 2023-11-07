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僑領赴華捐贈飛虎隊文物 洛中領館餞行

洛杉磯訊
郭少春總領事（右五）祝福陳燦培(左五)「捐贈飛虎隊等歷史文物」活動圓滿成功。(陳燦培提供)
郭少春總領事（右五）祝福陳燦培(左五)「捐贈飛虎隊等歷史文物」活動圓滿成功。(陳燦培提供)

美國飛虎隊硏究院院長暨南加州廣府人聯誼會會長陳燦培，經過3年籌備、集合十多位僑領組成的「捐贈飛虎隊等歷史文物」團隊，本週啟程前往中國將文物分送給16家博物館。中國駐洛杉磯總領事館總領事郭少春6日下午為該團隊安排了餞別會，祝願捐贈團隊圓滿成功。

陳燦培表示，最近中國國家主席習近平覆信給美中航空遺產基金會主席格林及飛虎隊老兵莫耶、麥克馬倫。習主席希望飛虎隊精神能在中美兩國人民之間一代一代傳承下去。陳燦培表示，他長年致力於中美民間聯誼合作；2007年，有一位「飛虎隊」朋友病逝，家人整理遺物時，將這位朋友當年穿過的兩套飛虎隊軍服送交給他，如獲至寶。為讓中國國內更多的人瞭解「飛虎隊」，陳燦培與妻子將多年積蓄用來收購二戰實物，十多年來已向中國國家圖書館，以及重慶、昆明、桂林及芷江等地無償捐贈了飛虎／抗戰文物1萬6000件。

陳燦培一行這次捐贈之飛虎隊等歷史文物近1000件共16大箱，將於11月20日在廣州華廈酒店二樓稻香酒家大廳舉行「捐贈飛虎隊等歷史文物暨感恩晚會」，接受單位分別是：北京國家博物館、北京國家圖書館、南京中山陵、重慶抗戰遺址博物館、東北航空歷史紀念館、暨大世界華人華僑文獻館、昆明飛虎隊博物館、騰衝滇西抗戰紀念館、台山市博物館、湖南芷江飛虎隊紀念館、廣州華僑博物館、中國人民革命軍事博物館、中國華僑歷史博物館、廣西華僑博物館、廣東省華僑博物館、黃埔軍校舊址博物館。將有來自北京、各地省、市、區相關單位領導，美國、澳洲、加拿大、荷蘭各地僑團僑領等200餘人應邀出席。

郭少春總領事讚揚陳燦培、美國飛虎隊研究院、南加州廣府人聯誼會等團體及僑領出錢出力，為促進中美民間聯誼合作所作出之貢獻，他祝願捐贈團隊圓滿成功，凱旋返回洛杉磯，日後多參與中領館之活動，共同促進中美兩國之民間友誼。總領事夫人王薇、領僑處主任王琦等官員與到會僑領交流，瞭解團隊捐贈飛虎隊歷史文物詳情。

出席中領館餞別會僑領包括：美國飛虎隊研究院暨南加州廣府人聯誼會顧問張素久、陳燦培夫人陳李碧清、美國飛虎隊研究院執行院長暨南加州廣府人聯誼會顧問倫炳強、南加州廣府人聯誼會常務副會長暨美國飛虎研究院執行會長梁玉霞、港澳之友會會長蔣郭慧珍、南加州廣府人聯誼會顧問譚瑞進、南加州廣府人聯誼會副會長李美娟。

          

          

滿載飛虎隊等歷史文物之行李箱。(陳燦培提供)
滿載飛虎隊等歷史文物之行李箱。(陳燦培提供)

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