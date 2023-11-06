奇景 南加鯨魚繞船3小時 依依不捨「揮手致意」

鯨魚圍繞船隻玩耍3小時，近距離表演各種精彩動作。（Newport Coastal Adventure）

南加橙縣 搭船出海觀看鯨魚的遊客，上周與兩隻座頭鯨（Humpback whales）相遇，並發生千載難逢的場景，野生鯨魚主動圍繞船隻玩耍3小時，近距離表演各種精彩動作，甚至有鯨魚向人們「揮手致意」 。

（視頻來源：新港海岸探險公司／記者邵敏後製）

橙縣新港灘市（Newport Beach）海岸，是世界聞名的賞鯨地點，因為該水域溫暖，常有鯨群從冰冷海域游至此地繁衍後代。最近正是觀賞座頭鯨的最佳季節，這種鯨魚極具觀賞性，它們游泳速度較慢，躍出海面的身姿非常優美。10月底乘船出海的遊客，遇到幾隻座頭鯨，這些雄偉的生物花了近3個小時，歡快地在船周圍遊來游去，同時進行令人難以置信的表演。

根據船長的說法，座頭鯨拍擊胸鰭，並將鰭舉到空中，然後將鰭猛擊回水中，一邊還甩著尾巴。有遊客表示，鯨魚在水中打滾，並且時不時將頭伸出水面，這種動作稱為「天空跳躍」。座頭鯨是海洋中最具魅力的鯨魚之一，它們以好奇心而聞名，會主動接近賞鯨之旅的船隻，並即興表演各種高難度動作。

新港海岸探險公司(Newport Coastal Adventure)表示，今年是座頭鯨觀賞的最好時節之一，最近幾個月已經發生多次遊客、鯨魚相遇互動的場景。 兩周前，從丹那岬（Dana Point）出發的遊客，目睹兩條鯨魚在遊動時即興表演，有一次甚至還向船上的人依依不捨地「揮手致意」 。

南加地區華人不願錯過與野生鯨魚近距離接觸的好機會，許多人舉家包船觀賞鯨魚，除新港灘市是出名的觀鯨點外，洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）也是不錯選擇。不同季節中都有機會見到不同品種的鯨魚途經此地，據悉，觀賞座頭鯨、海豚、長鬚鯨和小鬚鯨的旺季，將持續整個2023年冬季。