洛市花販無端被襲 醉漢兇嫌連刺6刀

一名花販在南洛杉磯遭遇暴徒殘忍刺了6刀。（KTLA 5）

南洛杉磯 （South Los Angeles）一名花販，在一次無端襲擊中被兇嫌殘忍地刺了6刀，目前正在經歷漫長而艱難的康復過程。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯採訪中心後製

10月31日，65歲的受害者胡安迪亞茲 (Juan Diaz) 在105號公路出口匝道附近賣花時，被一名兇嫌刺了六刀身受重傷。當日下午，迪亞茲回憶說有一個陌生人走近他，他認為該男子是從公車站（Metro）走過來的，而且看起來似乎喝醉了。嫌犯在沒有任何預兆的情況下發動攻擊，多次刺傷他的胸部、肩膀和手臂。

附近一名司機用手機拍下了這可怕的一幕，迪亞茲拼命試圖抵擋這名男子的攻擊，但這名男子反而越來越有攻擊性。

迪亞茲回憶道，當時我選擇了迴避，他卻襲擊了我，我只能用花束打他的臉。他手裡有一把刀，他變得更憤怒，繼續用刀攻擊我。

目前凶器尚不明確，但警方認為嫌犯可能使用了開箱刀（box cutter）。

過去20年來，迪亞茲一直在洛杉磯賣花。迪亞茲說，自己不知道為什麼有人會這樣攻擊他。社區正變得越來越不安全。他現在無法工作，承受著巨大的痛苦。

不幸的是，這並不是迪亞茲第一次遭到隨機攻擊者的暴力行兇。他說，大約五個月前，當他站在街角附近時，一名試圖偷走他營收款的司機差點把他撞倒。

迪亞茲說，情況一直在惡化，那裡非常瘋狂，很多人吸毒。我所能希望的就是早日康復。儘管十分恐懼，但我仍需要繼續工作。

目前迪亞茲仍臥床不起。他的女兒普里西拉（Priscilla）和孫女海蒂（Heidy）一直陪伴在他身邊。

女兒普里西拉說，她非常擔心她的父親，不幸的是，他的康復將是一個漫長的過程。

孫女海蒂說，無法忍受看到他這個樣子，這讓自己很難過。

洛杉磯縣警察局（LASD）正在調查該起案件，調查人員從附近一家企業獲得了嫌犯的影片片段。據描述，他是一名年輕的非裔 或西裔男子，年齡在15至20歲之間，身材瘦削。他離開時戴著白色帽子，身穿彩色連帽運動衫，右手腕戴金錶，腳穿黑白相間鞋，騎著黑色摩托車。