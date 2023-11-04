聖地牙哥青年文化大使海灘撿垃圾護生態

FASCA聖地牙哥分會青年文化大使沿著海灘及旁邊步道撿拾垃圾。(橙僑中心提供)

海外青年文化大使協會(FASCA)聖地牙哥 分會近日在Torrey Pines州立海灘舉行「淨灘」活動。當天有14位青年文化大使參與服務，大家認真地撿海灘及週邊所有垃圾，並整理環境，讓海灘及社區環境更優美，不但讓海裡動物有清潔的環境，也讓遊客享有美淨的海灘。

僑務委員會FASCA計畫的培訓核心是「領導、服務、文化、傳承」，此次「淨灘」活動是幹部選舉後由FASCA聖地牙哥分會活動組安排的第一次社區服務。

FASCA聖地牙哥分會諮詢導師柳靜娟表示，服務的重點是要考慮到被服務者的需要，這次清淨海灘就是在服務聖地牙哥的社區。我們要透過愛護地球環境與社區的活動來學習服務。不但如此，這是聖地牙哥分會第一個由活動組成員全程策劃的社區服務活動，引領大家離開舒適圈來服務社區。這份愛心及奉獻心定能為社會帶來正面的影響力。

另外，FASCA聖地牙哥分會活動組組長朱康妮也表示，海洋動物常因人類亂丟的塑膠袋和垃圾而受傷或生病，垃圾的存在也破壞了大自然的美好，影響遊客的興致。因此，舉辦這個淨灘活動，希望透過這個活動能讓海灘看起來美麗又乾淨，進而影響大家更愛護環境，更感恩自己居住的地方。

地球是全人類的大社區，愛護海洋的「淨灘」活動是只是愛地球的一環，除了淨灘、不亂丟垃圾以外，大家還可以多種樹，少用塑膠製品，減少垃圾，讓地球更健康。FASCA聖地牙哥分會未來還將繼續舉辦類似的社區服務活動，來回饋並影響身處的社會。