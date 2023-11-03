巴沙迪那動漫展週末登場 世界動漫迷盛會

巴沙迪那動漫節將在本週末登場。（Visit Pasadena）

本週末11月4日至5日，巴沙迪那動漫 節（Anime Pasadena）將在巴沙迪那會展中心（Pasadena Convention Center）登場，為世界各地熱愛動漫、漫畫和日本 流行文化的動漫迷們帶來一場盛會。

本次動漫節包括至少 350 家供應商、超過 45 位名人嘉賓，還有現場音樂、遊戲、小組討論等多個環節。主辦方表示，今年將通過一系列活動和包含在入場費中的「免費贈品」來回饋粉絲，例如兩個免費的專業攝影亭、尋寶遊戲、免費的街機區，甚至還有限量版巴沙迪那動漫節飾品贈品。

在巴沙迪那會展中心，粉絲們可以坐下來聆聽他們最喜歡的創作者的聲音，今年的專題討論會聚焦在日本人氣動畫「鏈鋸人」（Chainsaw Man）、漫畫「咒術迴戰」（Jujutsu Kaisen）、「文豪Stray Dogs」（Bungo Stray Dogs）以及熱門遊戲「王國之心」系列 (Kingdom Hearts)等。

隨著今年Netflix 真人版「海賊王」的成功，主辦單位確保邀請了知名英語配音演員來打造這部自1997 年開始製作的動畫，該動畫共有20 季、11 個傳奇故事、32 條支線、1000 多集劇集。

在展覽間隙，觀眾可以自行選擇參加遊戲錦標賽，在夢幻世界女僕咖啡 館點茶，唱動漫卡拉 OK，嘗試四大帝國互動體驗，並與其他角色扮演者互動。如果這還不夠，您還可以購買一張額外的通行證，以進入周六的狂歡派對，其中包括流行搖滾翻唱樂隊 Not A Phase 的表演。

根據Visit Pasadena 估計，今年的 Anime Pasadena 將為該市帶來 170 萬元的收入。許多當地企業加入了「Show Your Badge」項目，為參加盛會的粉絲們提供食品、飲料和娛樂等折扣。

想要了解更多信息，包括門票和活動時間表，請訪問animepasadena.com。