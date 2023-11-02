天普市公園萬聖夜 家庭歡樂創意無限

這個打扮成芭比家庭的組合成為了萬聖節活動現場的一大亮點，裝扮精心而富有創意。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣天普 市的活橡樹公園（Live Oak Park）10月31日晚舉辦萬聖節 活動，現場變成了一個充滿奇幻和歡樂的萬聖節王國，充滿歡笑、尖叫和創意無限的裝扮，約20個遊戲攤位、充氣遊樂區和照相亭，更為家庭提供了一個獨一無二的萬聖節體驗。

這次活動吸引上百人參加，其中不乏家庭和朋友小組。他們中的許多人都精心打扮，有的穿著日本動漫《鬼滅之刃》的角色服裝，有的裝扮成神奇寶貝，甚至有創意十足的父母裝扮成「廁所」，成為現場的一大亮點。人們紛紛與他們合影留念。

除遊戲和裝扮之外，美食也是這次活動的一大亮點。美食卡車現場提供各種美味的食品和零食，包括奶油爆米花及各式零食等，讓人們在玩樂之餘，也能品嚐到美味。此外，現場還設有討糖活動和鬧鬼迷宮，為喜歡刺激的朋友們提供不一樣的體驗。

華人劉小姐受訪時表示，她是在小紅書上看到這個活動的信息，決定帶著朋友一起來參加。由於工作和學業的壓力大，大家需要一個放鬆的機會，而萬聖節活動正好提供了這樣的機會。他對活動的豐富性和創意表示讚賞，認為這是一個非常成功的活動。