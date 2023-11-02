我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長競選幕僚家遭FBI突襲 亞當斯取消華府行

營造拜習會晤氛圍？ 美中氣候特使本周在加州碰面

天普市公園萬聖夜 家庭歡樂創意無限

記者張庭瑜/天普市即時報導
這個打扮成芭比家庭的組合成為了萬聖節活動現場的一大亮點，裝扮精心而富有創意。（記者張庭瑜/攝影）
這個打扮成芭比家庭的組合成為了萬聖節活動現場的一大亮點，裝扮精心而富有創意。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣天普市的活橡樹公園（Live Oak Park）10月31日晚舉辦萬聖節活動，現場變成了一個充滿奇幻和歡樂的萬聖節王國，充滿歡笑、尖叫和創意無限的裝扮，約20個遊戲攤位、充氣遊樂區和照相亭，更為家庭提供了一個獨一無二的萬聖節體驗。

這次活動吸引上百人參加，其中不乏家庭和朋友小組。他們中的許多人都精心打扮，有的穿著日本動漫《鬼滅之刃》的角色服裝，有的裝扮成神奇寶貝，甚至有創意十足的父母裝扮成「廁所」，成為現場的一大亮點。人們紛紛與他們合影留念。

除遊戲和裝扮之外，美食也是這次活動的一大亮點。美食卡車現場提供各種美味的食品和零食，包括奶油爆米花及各式零食等，讓人們在玩樂之餘，也能品嚐到美味。此外，現場還設有討糖活動和鬧鬼迷宮，為喜歡刺激的朋友們提供不一樣的體驗。

華人劉小姐受訪時表示，她是在小紅書上看到這個活動的信息，決定帶著朋友一起來參加。由於工作和學業的壓力大，大家需要一個放鬆的機會，而萬聖節活動正好提供了這樣的機會。他對活動的豐富性和創意表示讚賞，認為這是一個非常成功的活動。

對於那些特別喜愛芭比的親子組來說，這次活動更是一個絕佳的機會。一位小朋友興奮地分享他們家庭如何一起決定裝扮成芭比的經歷，她甚至說服她的爸爸扮演肯（Ken）娃娃，也讓家庭都投入到這個創意的搭配裝扮中。

現場聚集了上百人，共同參加這場盛大的萬聖節活動。（記者張庭瑜/攝影）
現場聚集了上百人，共同參加這場盛大的萬聖節活動。（記者張庭瑜/攝影）
一位華人家長極富創意地將自己裝扮成活動廁所，成為現場眾多裝扮中最為奇特且引人注目...
一位華人家長極富創意地將自己裝扮成活動廁所，成為現場眾多裝扮中最為奇特且引人注目的一位，引起了一片驚嘆和歡笑。（記者張庭瑜/攝影）
在現場，還有民眾引人注目地打扮成了知名兒歌角色“Baby Shark” 。（記者...
在現場，還有民眾引人注目地打扮成了知名兒歌角色“Baby Shark” 。（記者張庭瑜/攝影）
一位奶奶攜帶著她的小孫女一同參加活動，共度這個歡樂的萬聖節。他們手挽手，穿梭在人...
一位奶奶攜帶著她的小孫女一同參加活動，共度這個歡樂的萬聖節。他們手挽手，穿梭在人群中，一同前往不同的遊戲攤位和討糖區域。（記者張庭瑜/攝影）

萬聖節 芭比 天普

上一則

接種新版新冠疫苗 高危人群最有必要

延伸閱讀

安全疑慮…萬聖夜狂歡後 上海地鐵續管制

安全疑慮…萬聖夜狂歡後 上海地鐵續管制
安全疑慮…萬聖夜狂歡後 上海地鐵續管制

安全疑慮…萬聖夜狂歡後 上海地鐵續管制
中國信託銀行限時優惠 11個月5.00%年利率

中國信託銀行限時優惠 11個月5.00%年利率
中國信託銀行限時優惠 11個月5.00%年利率

中國信託銀行限時優惠 11個月5.00%年利率
「頭號啦啦爹」 天普市陸軍士官在看台與女兒同步動作

「頭號啦啦爹」 天普市陸軍士官在看台與女兒同步動作
「頭號啦啦爹」 天普市陸軍士官在看台與女兒同步動作

「頭號啦啦爹」 天普市陸軍士官在看台與女兒同步動作

熱門新聞

陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

華男逃亡＋坐牢16年 61歲開餐廳上榜米其林

2023-10-29 02:19
陳立民經營的「頤中福」台灣餐廳，成為今年洛杉磯唯一上榜的米其林中餐館。（受訪者提供）

坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆 曾不捨出獄

2023-10-29 14:14
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

2023-10-31 13:56
華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

2023-11-01 14:10
10月29日，紐森現身上海外灘街頭，引大批民眾圍觀。（視頻截圖）

加州州長攜妻霸氣逛上海灘 一路風光引圍觀

2023-10-30 20:24

殭屍房貸復活 屋主繳不出款項面臨法拍

2023-10-30 02:18

超人氣

更多 >
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時

下飛機看見第一間廁所就上？旅遊專家：這麼做更省時
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議