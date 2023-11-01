亞市佛光會與Arcadia醫院「仁和安康義診」5日舉辦

「仁和安康義診」記者會，全體來賓大合影。（記者張庭瑜/攝影）

國際佛光會洛杉磯協會亞凱迪亞市分會與USC Arcadia醫院（前美以美醫院）11月1日（周三）在佛光山西來寺舉行記者會，宣布將在11月5日（周日）上午8時至11時30分，在USC Arcadia醫院聯合舉辦2023年「仁和安康義診活動」。

亞市分會會長黃玉琦表示，該分會與USC Arcadia醫院合作舉辦的義診活動已走入第21年，看診人數逐年增加，去年接待近500名患者。統計資料顯示，歷年來最受歡迎的檢查項目包括肝/腎功能、甲狀腺功能、膽固醇、糖尿病等24項生化檢查。考慮到現代生活方式的變化，如過度使用三C產品對眼睛的影響，他們新增了眼科篩檢 。同時，在頸動脈中風篩檢時，也將進行甲狀腺功能檢查，這兩項檢查廣受好評。今年，他們還與USC南加大 醫院合作，新增了癌症諮詢項目。

此外，還提供聽力篩檢、流感疫苗 注射、血壓檢查、血氧檢查、失智精神狀態篩檢、體脂肪檢查、骨質疏鬆篩檢、營養師諮詢、醫師諮詢等共十二項檢查。USC Arcadia醫院提供專業醫護人員、檢驗用品和義診場地等醫療支援，而佛光會則負責非醫療事項，包括義工召集、場地佈置、義診流程規劃以及驗血檢驗費用和器材租借費等。

國際佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫表示，這也是佛光人與Arcadia醫院合作的21年，當天他們會提供交通指引，特別針對那些可能需要協助進入醫院的人，包括提供水和椅子給需要的人，尤其是年長者，讓他們不必長時間站立。無論民眾需要什麼服務，只需尋找佛光人義工，他們都會身穿佛光義工服，面帶微笑地提供協助。

USC Arcadia醫院林元凱醫師表示，這個義診活動將提供抽血檢查、篩檢、診斷和治療等多項重要檢查，他提醒參加者要填寫準確的個人資料，以便在有問題時能及時通知他們，確保獲得適當的醫療護理。他強調，這是一次難得的機會，免費提供多項檢查，無論民眾的身份或背景如何，院方一視同仁，歡迎民眾參加。

USC Arcadia醫院院長姆梅吉（Ikenna Mmeje）則表示，他們的使命之一是改善社區居民的健康和福祉，因此這種合作對他們非常重要。他們提供篩檢、診斷和治療的機會，並與社區的醫生合作，以確保患者能夠得到適當的護理。該醫院與南加州大學建立新的合作夥伴關係，以擴大服務和可用性，並且期待這種合作能為社區提供更多的醫療支援。