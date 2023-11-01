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亞市佛光會與Arcadia醫院「仁和安康義診」5日舉辦

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
「仁和安康義診」記者會，全體來賓大合影。（記者張庭瑜/攝影）
「仁和安康義診」記者會，全體來賓大合影。（記者張庭瑜/攝影）

國際佛光會洛杉磯協會亞凱迪亞市分會與USC Arcadia醫院（前美以美醫院）11月1日（周三）在佛光山西來寺舉行記者會，宣布將在11月5日（周日）上午8時至11時30分，在USC Arcadia醫院聯合舉辦2023年「仁和安康義診活動」。

亞市分會會長黃玉琦表示，該分會與USC Arcadia醫院合作舉辦的義診活動已走入第21年，看診人數逐年增加，去年接待近500名患者。統計資料顯示，歷年來最受歡迎的檢查項目包括肝/腎功能、甲狀腺功能、膽固醇、糖尿病等24項生化檢查。考慮到現代生活方式的變化，如過度使用三C產品對眼睛的影響，他們新增了眼科篩檢。同時，在頸動脈中風篩檢時，也將進行甲狀腺功能檢查，這兩項檢查廣受好評。今年，他們還與USC南加大醫院合作，新增了癌症諮詢項目。

此外，還提供聽力篩檢、流感疫苗注射、血壓檢查、血氧檢查、失智精神狀態篩檢、體脂肪檢查、骨質疏鬆篩檢、營養師諮詢、醫師諮詢等共十二項檢查。USC Arcadia醫院提供專業醫護人員、檢驗用品和義診場地等醫療支援，而佛光會則負責非醫療事項，包括義工召集、場地佈置、義診流程規劃以及驗血檢驗費用和器材租借費等。

國際佛光會洛杉磯協會會長吳帥倫表示，這也是佛光人與Arcadia醫院合作的21年，當天他們會提供交通指引，特別針對那些可能需要協助進入醫院的人，包括提供水和椅子給需要的人，尤其是年長者，讓他們不必長時間站立。無論民眾需要什麼服務，只需尋找佛光人義工，他們都會身穿佛光義工服，面帶微笑地提供協助。

USC Arcadia醫院林元凱醫師表示，這個義診活動將提供抽血檢查、篩檢、診斷和治療等多項重要檢查，他提醒參加者要填寫準確的個人資料，以便在有問題時能及時通知他們，確保獲得適當的醫療護理。他強調，這是一次難得的機會，免費提供多項檢查，無論民眾的身份或背景如何，院方一視同仁，歡迎民眾參加。

USC Arcadia醫院院長姆梅吉（Ikenna Mmeje）則表示，他們的使命之一是改善社區居民的健康和福祉，因此這種合作對他們非常重要。他們提供篩檢、診斷和治療的機會，並與社區的醫生合作，以確保患者能夠得到適當的護理。該醫院與南加州大學建立新的合作夥伴關係，以擴大服務和可用性，並且期待這種合作能為社區提供更多的醫療支援。

最後，記者會強調，這次義診活動不限身分也不查收入，歡迎年滿18歲的人參加。所有檢查都是免費的，但抽血檢查的參加者必須在11月4日午夜12點後禁食。檢查項目將按先來先到的原則進行，直到劑量用完為止。所有檢查僅當日提供，不接受預約。USC Arcadia醫院位於Arcadia的300 W. Huntington Dr.，在Santa Anita跑馬場/高爾夫球場對面。如有任何查詢，請聯繫國際佛光會亞凱迪亞分會：626-328-5004、626-643-5570、626-318-1167，或USC Arcadia醫院：626-821-2388。

院長表示，這次合作活動對社區健康非常重要，他們將持續提供篩檢和治療的機會，並擴大...
院長表示，這次合作活動對社區健康非常重要，他們將持續提供篩檢和治療的機會，並擴大服務可用性。（記者張庭瑜/攝影）
吳帥倫表示，當天佛光山志工會提供交通指引和協助，希望大家充分參與並享受健康檢查的...
吳帥倫表示，當天佛光山志工會提供交通指引和協助，希望大家充分參與並享受健康檢查的機會。（記者張庭瑜/攝影）
法師表示，這次11月5號在Acadia USC醫院的義診活動是為了照顧更多人，希...
法師表示，這次11月5號在Acadia USC醫院的義診活動是為了照顧更多人，希望大家踴躍參加並提供正確的資料，以獲得詳細的健康檢查。（記者張庭瑜/攝影）

篩檢 南加大 流感疫苗

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