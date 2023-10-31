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華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

記者邵敏／洛杉磯即時報導
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）
抓捕野鴨野鵝等野生動物屬於違法行為，最高可罰款25萬、刑期兩年。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯公園、街頭經常可見各種野生動物，包括鴨、鵝、松鼠、孔雀等。法律規定，抓捕野生動物屬違法行為，但有一些華人新移民或對此不知情、或忽視法律隨意抓捕。

根據劉龍珠律師提供的消息，洛杉磯縣有一名華人女子，曾在公園抓了一隻野鵝，準備回家燒鵝吃，當華女的行為被制止時，她振振有詞地說「我女兒喜歡吃鵝肉，我抓了隻野鵝燉湯吃，這有什麼錯。」這名華人沒有意識到，她的行為已嚴重觸犯法律。

類似事件並非個案，洛縣天普市街頭日前就有人佈網抓捕野生鸚鵡，律師劉龍珠認為，這些人大多是無知者無畏，「很多剛來美國的華人，會認為抓個鴨子、麻雀根本不算什麼事，而且在部分華人的認知中，能夠抓到野生動物，是有能力的表現，」有些華人在公園看到成群的野生鴨、鵝，就心生貪念，覺得野生的好吃、又不用花錢買，何樂不為，在他們的認知裡，野生動物不是家養的，抓捕也不算偷盜他人財物。

事實上，在美國抓捕野生動物是觸犯法律的行為，而且後果非常嚴重，不僅面臨巨額罰款，還要坐牢服刑。根據聯邦遷徙鳥類保護法規定，麻雀、鴨、鵝等野生禽類受法案保護，如果抓捕這些野生動物被控輕罪，將面臨罰款5000元及6個月監禁；如果行為特別惡劣，殘忍傷害野生動物 ，將被指控重罪，恐面臨25萬元罰款，及最高兩年的監禁。

為何抓捕野生動物會有這麼嚴重的後果？劉龍珠表示，其立法精神包含兩層意思，第一是為維護當地生態平衡；第二是虐殺動物非常殘忍，殺一隻麻雀看上去事小，但這樣的立法精神，可以從小培養孩子對動物的愛心，不能隨便虐殺動物、奪取生命。劉龍珠認為，「對動物的愛心和對人的愛心，本質一樣，一個從小對動物有慈悲心的人，長大後也不會成為殺人放火的罪犯，美國這樣的立法精神絕對有道理。」

在洛杉磯的街頭，人們看到野生孔雀、鴨鵝等動物過馬路時，通常會選擇停車讓它們先走，如果看到路上有受傷動物，則會致電專業部門請求援助。劉龍珠表示，他在家中院子安裝鳥屋，提供鳥食，可以方便鳥兒飛過時歇息一下，「我認為，這是保護野生鳥類的最好方式，不要抓、也不要養它們，不要用鳥籠限制鳥兒的自由。」

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