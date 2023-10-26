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天普市緬懷殉職警員 募款餐會警民踴躍

記者張庭瑜/天普市即時報導
多名員警和市長文尚丞站在瑞克林肯布魯默的照片前合影，表達他們對殉職警官家人的堅定支持和深切慰問。（記者張庭瑜/攝影）
多名員警和市長文尚丞站在瑞克林肯布魯默的照片前合影，表達他們對殉職警官家人的堅定支持和深切慰問。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣警察局天普市分局10月26日（週四）上午11時舉辦午餐募捐活動，紀念在棕櫚谷市（Palmdale）執勤期間遇害的警員瑞克林肯布魯默（Ryan Clinkunbroomer），該巡警在9月16日執勤時，被一名兇手開槍突襲不幸殉職。募捐活動現場聚集了眾多警員，同時也有許多市民利用午休參與，購買午餐支持這項慈善慰問活動。

殉職警官瑞克林肯布魯默年僅30歲，生前在洛縣警察局服務約8年，且不久前訂婚，而他的犧牲不僅給警員同僚帶來極大悲痛，也讓整個社區陷入深深的震驚之中。

在募款活動現場，國會眾議員趙美心的助理李青蔚也代表議員到場支持，共同表達對已故警官的哀悼之情。此外，Melo Melo椰子凍和Baja Cali Fish & Tacos贊助了這次活動。

天普市市長文尚丞在活動上強調這次募款活動的意義，指出洛杉磯縣警察局與天普市警察局是同一個團隊。他除了表達對警員瑞克林肯布魯默的深切哀悼外，也表示，舉辦這次募款活動的目的也是為克林肯布魯默警官的家屬提供經濟支持，尤其是他的未婚妻，他們正處於一個極為艱難的時期。他強調，透過這樣的活動來表達對殉職警察的支持和對他家人的關懷，對於天普市社區來說是具有象徵意義，代表著天普市民同維護社區治安的警察站在一起。

李青蔚表示，參加這次活動是為表達對瑞克林肯布魯默警官的深切哀悼，以及對其家人、警局和社區的支持。她強調，這位在執勤中犧牲的年輕警官對社區作出一定的貢獻，希望透過參與募款活動來為他的家人帶去心靈慰藉。

天普市警官Erin Liu也表達她對這次活動的支持，並提到警方與Baja Cali Taco的合作，以及Coconut Jello Mellow Mellow對活動的大力贊助，更為現場提供150份椰子凍。她強調，活動結束後，所有的捐款將全部轉交給瑞克林肯布魯默警官的家人，以此為他們提供物質上的支持。

不少市民利用自己的午休時間走出來，購買午餐表達對這次募款活動的支持。 他們透過實...
不少市民利用自己的午休時間走出來，購買午餐表達對這次募款活動的支持。 他們透過實際行動展示對殉職警官瑞克林肯布魯默家屬的關心。（記者張庭瑜/攝影）
Baja Cali Fish & Tacos餐廳的工作人員正忙碌地為每一位前來支...
Baja Cali Fish & Tacos餐廳的工作人員正忙碌地為每一位前來支持活動的民眾提供現做的taco 。（記者張庭瑜/攝影）
現場有眾多警員積極參與，通過購買午餐支持這個募款活動，表達他們對瑞克林肯布魯默家...
現場有眾多警員積極參與，通過購買午餐支持這個募款活動，表達他們對瑞克林肯布魯默家屬的關懷和對同仁的哀悼。（記者張庭瑜/攝影）

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