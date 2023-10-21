銀髮展／健康生活這樣吃 日常飲食少不了

註冊營養師趙毓旻。（記者王若然／攝影）

銀髮樂齡生活展，南加大亞凱迪亞 醫院 USC Arcadia Hospital 註冊營養師趙毓旻（Emily Chiu, RD）講述了日常健康飲食的知識。

趙毓旻說，蔬菜 、水果富有豐富的抗氧化劑，可以抵抗身體內造成傷害的自由基。要特別多吃顏色豐富的水果、蔬菜、黑巧克力，白茶，綠茶等，有助於心臟和視力健康。不過她特別提醒，要注意這些食物中糖分的含量，不要糖分超標。

此外，日常生活要特別注意補充水分。她說，要多喝白水，若嫌白水沒味道，可以加入檸檬等水果增加風味。不要等口渴再喝水，當感到口渴時，人體內的水分已經減少2%-5%。口渴是脫水的早期現象，對於老年人來說，會造成他們反應遲鈍。

趙毓旻說，老年人要特別注意補充魚肉，因為裡面有豐富的Omega-3，這是一種健康脂肪，有助於保持血液稀薄，防止血小板凝結。

此外要減少鹽類的攝入，在吃肉方面，「貴精不貴多」，要盡量吃瘦肉。奶製品提供的鈣質有助於控制血壓，保證神經功能正常，出血時幫助血液凝固。根據目前研究，50歲以上人士每天建議飲用1200毫克牛奶。

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