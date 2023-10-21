洛縣零售團夥盜竊專案組 逮捕89嫌追回37萬元贓物

洛杉磯縣府和司法界聯合打擊零售團夥盜竊犯罪，成立專案組瓦解犯罪鏈，成功逮捕89名嫌疑人、收繳6支槍及追回價值超過37萬美元被盜物品。（縣委韓珍妮臉書）

洛杉磯 縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和蘇麗絲 （Solis）、洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）及商業市市長阿古梅多（Hugo Argumedo），10月19日（週四）在商業市（City of Commerce）的Citadel 大賣場聯合召開新聞發布會，公布了反團夥盜竊專案組最近取得的成果，逮捕89名嫌疑犯，收繳6支非法槍支，發出52份逮捕令，並且追回價值超過37萬美元的贓物。

韓珍妮指出，這個專案組的重點是解決全縣商場和商店發生的暴力盜竊事件。她強調，這些事件已經不再是單純的盜竊行為，而是具有組織性和暴力性的犯罪行為。她表示，專案組在五週內，已成功逮捕多名涉案人員，並追回價值數十萬美元的被盜商品，顯示出執行效率和行動能力，她並感謝盧納警長及其團隊的辛勤工作。

盧納則分享成立專案組的背景。由於最近零售盜竊案件激增，對此他們必須採取更有力的措施。而這項行動是在縣委韓珍妮和蘇麗絲的提議下，獲得縣政委員會一致通過，並迅速提供1560萬元專項經費。盧納強調，除針對盜竊者，他們也將注意力放在整個犯罪鏈上，包括那些運載及銷售贓物的司機和商販。而在專案組的首五週行動中，他們已成功逮捕89名嫌疑人、收繳6支槍、並追回價值超過37萬美元被盜物品。

蘇麗絲除感謝州長紐森 的撥款支持外，還從社會的角度對這個問題進行更深入的探討。她提到，這些犯罪行為不僅對商家造成損失，還影響到普通民眾的生活。特別是那些身處一線的零售工人，他們每天都在冒著生命危險工作，同時也威脅到購物的顧客安全。

該專案組由32名警員組成，分為三組運作。他們也積極與其他執法機構合作，有效打擊犯罪。此外，他們還計劃與商界建立更緊密的合作關係，並向公眾提供有關如何識別和避免購買被盜商品的資訊，以便未來購物時做出明智的選擇。