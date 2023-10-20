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橙縣爾灣地球村文化節 台灣攤位三太子助陣

橙縣訊
台美菁英協會橙縣分會會長張佑凡(二排右二)邀請2023年台美小姐一起行銷台灣。 (橙縣華僑文教服務中心)
台美菁英協會橙縣分會會長張佑凡(二排右二)邀請2023年台美小姐一起行銷台灣。 (橙縣華僑文教服務中心)

橙縣第22屆「爾灣地球村文化節」近日於大公園(Great Park)舉行，柑縣台灣同鄉會聯合台美菁英協會橙縣分會(TAP-OC)共同參展，攜手向橙縣主流社區及其他多元族裔居民推廣台灣文化。

爾灣地球村文化節（Irvine Global Village Festival）是橙縣大型的多元文化活動，該年度節慶融合了爾灣歷史悠久的秋季節慶精華，舉辦一整天的藝術、音樂及兒童活動，提供當地及全球美食，現場有50個來自歐洲、亞洲、非洲與南美洲的文化展示台，包括世界宗教展覽等，民眾可以體驗到不同文化的交流與融合，並一起歡慶爾灣多元化社區成立22週年。柑縣台灣同鄉會與台美菁英協會橙縣分會佈置了一個具有台灣文化特色的攤位，攤位前放置兩尊醒目的三太子，現場並提供有趣的互動遊戲及台灣觀光文宣，吸引許多當地居民參觀、參與遊戲。

爾灣華裔青少年舞龍舞獅隊、2023年台美小姐等社團，當天應邀加入介紹台灣文化的陣容，僑務促進委員張慧玲帶領台灣電音三太子與原住民舞蹈團的精彩演出，也相當吸睛。這次台灣文化攤位的展示及表演，讓台灣能見度倍數提升。

柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎表示，每年同鄉會都會特別參加活動，向不同族裔民眾介紹台灣文化，以提升台灣的國際能見度。感謝僑委會與橙僑中心每年都能提供精美小禮物以及傳統服裝、舞獅等文化道具。

當天駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組組長王冠惠、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、爾灣市市長法拉．康恩(Farrah N. Khan)、爾灣市都市計畫委員黃仕文、爾灣市多元共榮委員會主席阿莫‧亞倫(Amo Aaron)、爾灣中文學校校長鍾幼蘭等均應邀參觀柑縣台灣同鄉會的台灣文化展示。

蕭蓓如參觀台灣文化展示攤位時表示，非常感謝柑縣台灣同鄉會每年在這傳統節日，努力不懈的支持與推廣台灣，以及向參加活動的台灣僑民熱心推廣i橋卡。 

台灣三太子與應邀來賓合影。右起爾灣市都市計畫委員會委員黃仕文、經文處組長王冠惠、...
台灣三太子與應邀來賓合影。右起爾灣市都市計畫委員會委員黃仕文、經文處組長王冠惠、台美菁英協會橙縣分會前會長鄭鈺璁、柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎、橙僑中心主任蕭蓓如、柑縣台美商會前會長張欣珠、柑縣台灣同鄉會理事吳秋滿。 (橙縣華僑文教服務中心)
南加州橙縣第22屆「爾灣地球村文化節」2023年10月14日於Great Par...
南加州橙縣第22屆「爾灣地球村文化節」2023年10月14日於Great Park舉行，柑縣台灣同鄉會聯合台美菁英協會橙縣分會共同參展，一起推廣台灣文化。 (橙縣華僑文教服務中心)

爾灣 橙縣 原住民

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